Los nuevos cereales con chocolate de Mercadona de los que podrás abusar

Los productos con chocolate de los supermercados no suelen ser compatibles con un estilo de vida saludable. En cambio, Mercadona ha puesto a la venta unos cereales de avena con chocolate que podrás comer sin sentirte culpable.

Se trata de una variante de los cereales con forma de aro Avena Crunchy, que ya triunfaban en los supermercados Mercadona por sus beneficios para la salud y por encajar con facilidad en los desayunos de los niños. Suponen una alternativa sana a los cereales de otras marcas, que llegan a tener más de 20 gramos de azúcar por cada 100 de producto.

Los cereales Avena Crunchy Cacao aportan un poco más de azúcar a la receta original, pero sigue siendo una cantidad muy razonable en comparación con la competencia, y además ofrece un sabor más agradable y chocolateado, suponiendo la mezcla perfecta.

Otra alternativa si no has dado con este producto en el supermercado es añadir cacao a los aros de avena normales. Eso sí, tiene que ser un cacao desgrasado y sin azúcar para que la mezcla con leche sea interesante y no perjudique tu salud.

¿Los has probado? Cuéntanos qué te parecen.