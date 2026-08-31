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El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento

El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento

Redacción

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El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento

Redacción

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El postparto es un período importante a la vez que bonito para las mujeres, pero también un momento emocionalmente intenso ya que, en algunas ocasiones, las madres pueden experimentar sentimientos contradictorios. La doctora María Dolores Gómez advierte de la necesidad de que las mujeres estén muy bien informadas y resalta lo esencial que se torna un buen acompañamiento familiar y profesional a lo largo de este proceso.

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