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Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Redacción

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Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

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Los pediatras acompañan a muchas familias en su día a día y les ayudan a resolver algunas dudas sobre el desarrollo de sus pequeños. El contacto visual, el lenguaje, la adquisición de habilidades motoras, la pérdida de las ya adquiridas y el juego, son cinco signos fundamentales que deben alertar a los padres de que puede existir un problema en el desarrollo y es importante detectarlos a tiempo, explica la pediatra Marta Balart.

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