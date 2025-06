Liberas miles de microplásticos cada vez que masticas un chicle

¿Comes chicle? Si eres de esos, has de saber que liberas hasta 3.000 microplásticos en los primeros ocho minutos desde que lo metes en la boca.

Te lo cuenta psiconeuroinmóloga y creadora digital Blanca Gomez, quien te lanza este mensaje: "El chicloe no solo es ese sabor a menta o fresa... es básicamente pástico con saborizantes".

Basta con fijarse en el ingrediente principal del chicle para ver este ingrediante: goma base. Se trata de acetato de polivinilo, es decir, plástico puro y duro.

La primera recomendación de la especialista es evitar el chicle y, si aún así te gusta mucho, buscar opciones certificadas sin plástico. De lo contrario, hazlo solo en momentos muy puntuales.

¿Siete años en el estómago si lo tragas?

Dice una leyenda urbana que un chicle tragado permanece durante siete años en el estómago. Es solo un bulo: el chicle transita por el tubo digestivo junto con los alimentos y se expulsa a su debido tiempo. Eso sí, entero, porque sí es cierto que su base de goma es tan indigerible como un neumático del mismo material.

Aunque esto no sea un problema para nosotros, sí lo es para el Medio Ambiente. Miles de toneladas de chicles desechados cada año no son una simple molestia; son una polución plástica indigesta para la naturaleza que no se recoge ni se recicla.