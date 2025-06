Esto es lo que te puede ocurrir si consumes aceitunas todos los días

¿Eres de los que come olivas casi a diario? Si es así, sigue haciéndolo y si no, deberías empezar porque no te imaginas lo que supone para tu salud comer varias aceitunas todos los días.

Lo cuenta en su perfil de Instagram el entrenador personal Jordi Emily, experto también en nutrición, que te resume en cuatro los beneficios de este producto tan español:

La inflamación de tu cuerpo se reduce. Merman los dolores musculares porque contiene antioxidante que permite que los tejidos se recuperen. Protege tu cerebro, sobre todo, si duermes mal. Fortalece tu corazón y sistema circulatorio, ya que potencia el colesterol bueno. Fortalece el sistema inmune para que no enfermes con frecuencia.

Hace unos años apenas se conocía y hoy los supermercados están repletos de productos relacionados con él. ¿Moda o producto saludable? Hay un nutricionista divulgativo en redes sociales que lo tiene claro: "Es moda y... basta ya de esa moda". Y es entonces cuando lanza los argumentos. El primero, que el aguacate se trata de una fruta tropical de modo que hacerlo en zonas de secano supone un gasto de agua bestial: casi 200 litros para producir solo 100 gramos de aguacate. "¿Estamos locos o qué?", razona.

Además de poner en valor los nutrientes de la aceituna, este especialista manda un mensaje a navegantes: "Empieza a utilizar más aceitunas en tu día a día y deja el aguacate para días puntuales optando por los productos autóctonos en lugar de dejarse llevar así por modas estúpidas".