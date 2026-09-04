La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

Cuatro o cinco bebidas energéticas en un solo día. Es el consumo que llegan a realizar un número cada vez mayor de niños y adolescentes de entre 12 y 14 años en la provincia Alicante, según ha detectado Proyecto Hombre, que alerta de la normalización de estos productos entre los menores y de los riesgos asociados a un consumo que puede llegar a ser excesivo y problemático. Esa normalización altera su comportamiento y puede ser el inicio de una relación problemática con las sustancias.

Proyecto Hombre identifica estos nuevos patrones de riesgo emergente especialmente vinculados a las salidas de fin de semana. Muchos adolescentes incorporan las bebidas energéticas a sus hábitos de ocio y llegan a consumir varias latas en una misma jornada. Una práctica que preocupa a los profesionales porque se produce en una etapa especialmente sensible: el cerebro adolescente todavía está en pleno desarrollo.

A los 13 o 14 años, explican los especialistas de la Fundación Noray, el proceso de maduración cerebral no ha terminado, más bien al contrario está en pleno desarrollo. A esa edad "la huella de las adicciones puede ser imborrable". Por ello, la exposición continuada a determinados consumos y conductas de riesgo puede tener una especial incidencia durante estas edades.

Además, estas bebidas provocan arritmias y riesgo de infarto en menores. Un porcentaje cada vez mayor de niños de 11-12 años llegan a los hospitales remitidos desde Atención Primaria con palpitaciones por consumir estos productos casi a diario. Los cardiólogos alertan de que en determinados casos puede causar paros cardíacos.

Prevención

La preocupación no está únicamente en una bebida concreta, sino en que cantidades elevadas terminen percibiéndose como algo normal entre los menores. De ahí la insistencia de los profesionales en la necesidad de reforzar la prevención y la educación en salud desde edades tempranas.

El fenómeno también refleja cómo están cambiando las conductas relacionadas con las adicciones. El consumo problemático no siempre comienza con sustancias tradicionalmente asociadas a las drogas. En ocasiones aparece a través de hábitos integrados en el ocio cotidiano que pueden pasar desapercibidos para el entorno familiar.

Proyecto Hombre Alicante con la juventud / INFORMACIÓN

Familias que empiezan a pedir ayuda

Proyecto Hombre Alicante señala que el contexto actual está generando un incremento continuo de familias que buscan apoyo ante problemas de adicción relacionados con sus hijos adolescentes. Las consultas no se limitan al consumo de sustancias y también incluyen situaciones relacionadas con el uso compulsivo de la tecnología.

Estas dificultades afectan tanto a la persona como a su entorno familiar y suele manifestarse en aislamiento, irritabilidad, dificultades académicas, cambios de comportamiento o conflictos en el hogar. Son indicadores que pueden alertar de que detrás de una conducta aparentemente habitual existe ya una relación problemática, a la vez que reflejan el impacto emocional y social que acompaña a estas conductas de riesgo.

La entidad considera especialmente relevante actuar ante estos primeros indicios porque los hábitos adquiridos durante la adolescencia pueden consolidarse con el paso del tiempo.

Una fotografía que también incluye la heroína

La alerta sobre los consumos entre los más jóvenes coincide con la preocupación generada por las recientes informaciones sobre consumo de heroína en espacios públicos de Alicante. Proyecto Hombre Alicante expresa su preocupación por la situación de las adicciones en toda la provincia de Alicante y se mantiene en alerta las citadas informaciones.

La entidad reconoce la extrema gravedad de esta sustancia y sus consecuencias para las personas que la consumen y para su entorno. Sin embargo, sus datos de atención muestran que la heroína tiene actualmente un peso minoritario.

"Aunque la heroína es una sustancia muy grave, con enormes consecuencias para las personas que la consumen y para toda la sociedad, los datos asistenciales de la entidad confirman que su presencia no es estadísticamente mayoritaria: actualmente representa menos del 4% de los casos atendidos, lo que demuestra que su consumo es residual en Alicante y provincia".

Proyecto Hombre Alicante ha recordado que la organización atiende a más de 20.000 personas a nivel nacional, y esto le permite evaluar con precisión las tendencias y sustancias que circulan.

Principales adicciones y nuevas alertas

Según la memoria anual de Proyecto Hombre, las principales adicciones en adultos continúan vinculadas a la cocaína y al alcohol, mientras que entre la juventud prevalecen el alcohol y el cannabis. Con especial relevancia del cannabis sintético, cuyo impacto en la salud mental de la juventud está generando preocupación entre los profesionales.

Así, como ya recogió este diario, preocupan especialmente los brotes psicóticos relacionados con el cannabis sintético y la idea equivocada de muchos jóvenes que lo consumen pensando que se trata de un producto natural o inocuo.

Proyecto Hombre Alicante reafirma su compromiso con la comunidad y con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, trabajando en red con administraciones, centros educativos y entidades sociales para ofrecer espacios de apoyo, escucha y prevención.

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"La respuesta debe ser colectiva. La prevención y la atención integral son la mejor inversión en salud, convivencia y futuro", concluyen.