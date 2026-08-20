El cáncer de piel que más preocupa: más de 8.000 nuevos casos de melanoma previstos en España

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina que da color a la piel. Science Media Center España (SMC) ha reunido las explicaciones y datos de varios especialistas para analizar una enfermedad cuya incidencia sigue aumentando y para explicar cómo cambia su evolución en función del momento en el que se detecta.

En España se prevén más de 8.000 nuevos casos de melanoma en 2026, lo que equivale a unos 16 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos recogidos por la Red Española de Registros de Cáncer. La enfermedad es el duodécimo tipo de cáncer más frecuente entre los hombres y el décimo entre las mujeres.

La detección temprana resulta determinante. "La detección precoz salva vidas", señala al SMC España Eva Muñoz Couselo, jefa del Grupo de Investigación en Melanoma y otros tumores cutáneos del Vall d'Hebron Instituto de Oncología. Cuando se diagnostica en las primeras fases, explica, la cirugía suele ser curativa en la gran mayoría de los pacientes.

Del melanoma superficial a la enfermedad metastásica

La enfermedad se divide en cuatro estadios. El primero corresponde a un melanoma superficial, mientras que en el segundo el tumor es más profundo. Alfonso Berrocal, médico jefe de la sección de Oncología del Hospital General Universitario de Valencia, explica al SMC España que el riesgo de recaída en este segundo estadio puede alcanzar el 40%, aunque sigue siendo un tumor curable y existen tratamientos farmacológicos para reducir ese riesgo.

En el estadio 3, el melanoma afecta a los ganglios linfáticos y el riesgo de recaída se acerca al 70%. El estadio 4 corresponde al melanoma metastásico, cuando el tumor se ha diseminado a partes más distantes del cuerpo.

El SMC también recoge que la incidencia continúa creciendo. Muñoz Couselo advierte de que probablemente seguirá haciéndolo durante las próximas décadas. Los datos de GLOBOCAN apuntan a que en 2045 España registrará un 21% más de nuevos casos anuales que en 2022.

Parte de esta evolución está relacionada con hábitos de exposición solar adquiridos años atrás. Berrocal explica que el daño producido por el sol es acumulativo y que las mutaciones se van acumulando con el tiempo hasta que se produce la neoplasia.

Los tratamientos que han cambiado el pronóstico

El melanoma sigue siendo el cáncer de piel que más preocupa por su elevada capacidad para generar metástasis y por ser responsable de la mayor parte de las muertes por cáncer de piel, tal y como explica Muñoz Couselo en el análisis publicado por SMC España.

Sin embargo, los tratamientos han cambiado de forma notable desde 2011. Antes de 2010, recuerda Berrocal, la mortalidad cuando el melanoma se hacía metastásico era prácticamente del 100%. La llegada de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas abrió nuevas posibilidades.

Muñoz Couselo resume que, entre los pacientes con melanoma metastásico tratados con combinaciones de inmunoterapia, aproximadamente la mitad sigue viva a los diez años. También se están desarrollando vacunas terapéuticas personalizadas, aunque los especialistas citados por SMC España piden cautela hasta conocer los resultados de estudios más amplios.

La prevención continúa siendo una de las principales claves. Evitar una exposición excesiva a la radiación ultravioleta, las quemaduras solares, buscar sombra, utilizar ropa adecuada, sombrero y gafas de sol y evitar las cabinas de bronceado artificial forman parte de las recomendaciones recogidas en el análisis. El melanoma, en palabras de Muñoz Couselo, es "uno de los cánceres más prevenibles".