La Opinión de Zamora

ESPECIAL INFORMATIVO | SALUD

Así golpea el calor a tu organismo: de la piel al corazón

Cómo afectan las altas temperaturas a tu cuerpo, quiénes son los más vulnerables y por qué adaptarse se ha convertido en una cuestión de salud pública

El corazón acelera, los vasos sanguíneos se dilatan y miles de glándulas comienzan a expulsar sudor. Todo ocurre antes de que aparezcan el mareo, el dolor de cabeza o la sed intensa. Cuando el termómetro se dispara, el cuerpo pone en marcha una carrera silenciosa para evitar que su temperatura interna siga subiendo.

Esa batalla cotidiana suele pasar inadvertida. Se percibe como cansancio, falta de concentración, una noche de mal sueño o la sensación de que cualquier esfuerzo cuesta el doble. Pero, cuando el calor persiste, el organismo puede dejar de compensar y lo que parecía una simple incomodidad se convierte en un riesgo real para la salud.

Entender cómo responde el organismo al calor permite comprender también por qué no todas las personas afrontan las altas temperaturas de la misma manera. La edad, el estado de salud, la medicación, el tipo de trabajo o las condiciones de la vivienda pueden marcar la diferencia entre tolerar un episodio extremo o sufrir sus consecuencias.

1. LA BATALLA SILENCIOSA DEL CUERPO

Todo empieza en una pequeña región del cerebro llamada hipotálamo. Actúa como el termostato del organismo: detecta cuándo aumenta la temperatura corporal y pone en marcha una cadena de órdenes para evitar el sobrecalentamiento. El objetivo es uno: mantener el cuerpo cerca de los 37 grados, la temperatura a la que nuestros órganos funcionan de forma óptima.

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Mientras ese mecanismo consigue disipar el exceso de calor, el cuerpo mantiene el equilibrio. El problema aparece cuando las temperaturas son demasiado altas, la exposición se prolonga o el organismo no logra compensar la pérdida de agua y sales minerales. Es entonces cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas y aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor o la descompensación de enfermedades previas.

2. CUANDO EL SISTEMA EMPIEZA A FALLAR

El cuerpo no pasa de la normalidad al golpe de calor de forma repentina: suele emitir señales a medida que pierde la capacidad de regular su temperatura. El sudor indica que el sistema de refrigeración sigue funcionando, pero la sed, la fatiga o los calambres advierten de una pérdida creciente de agua y sales minerales. Si aparecen mareo o dolor de cabeza, es necesario detener la actividad, buscar un lugar fresco y enfriar el cuerpo. La confusión, la alteración de la conciencia, una piel muy caliente o una temperatura corporal cercana o superior a 40 °C pueden indicar un golpe de calor, una emergencia médica que requiere asistencia inmediata.

Señales de alerta

Los síntomas pueden avanzar rápidamente. Reconocerlos permite actuar antes de que el organismo pierda el control de su temperatura.

El cuerpo compensa

Respuesta normal

  • Sudor

Hidratarse y reducir la exposición para no sobrecargar el organismo.

Primeras alertas

Atención

  • Sed
  • Fatiga
  • Calambres

Beber agua, descansar y trasladarse a un espacio fresco.

El organismo tiene dificultades

Peligro

  • Mareo
  • Dolor de cabeza

Interrumpir cualquier esfuerzo, enfriar el cuerpo y vigilar la evolución.

Posible golpe de calor

Emergencia

  • Confusión
  • Piel muy caliente
  • Temperatura corporal cercana o superior a 40 °C
  • Golpe de calor

Llamar inmediatamente a emergencias y comenzar a enfriar a la persona.

Los expertos coinciden en que el calor extremo no afecta a todas las personas de la misma manera ni siempre se manifiesta de forma evidente. Distinguir entre deshidratación, agotamiento y golpe de calor resulta clave para actuar a tiempo, igual que reconocer que el organismo puede descompensarse incluso sin una exposición directa al sol. También advierten de que la edad, las enfermedades previas y la capacidad de regular la temperatura aumentan la vulnerabilidad, mientras que la aclimatación y unos hábitos adecuados pueden mejorar la tolerancia.
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3. LA PIEL, LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La piel no solo nos protege del exterior: es una pieza clave en el sistema de refrigeración del organismo. Cuando la temperatura aumenta, incrementa el flujo sanguíneo hacia su superficie y activa las glándulas sudoríparas para disipar el exceso de calor mediante la evaporación del sudor. Sin esa respuesta, el cuerpo tendría muchas más dificultades para mantener estable su temperatura interna.
 
Pero esa función tiene un coste. Las altas temperaturas favorecen la pérdida de agua y alteran la barrera cutánea, mientras que la exposición prolongada al sol añade un enemigo extra: la radiación ultravioleta. Las consecuencias pueden ir desde quemaduras solares hasta manchas, envejecimiento prematuro o un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. De ahí que los dermatólogos insistan en que proteger la piel no es solo una cuestión estética, sino una medida fundamental para cuidar la salud.
 
La fotoprotección sigue rodeada de falsas creencias que pueden llevar a bajar la guardia

«Solo necesito protector en la playa»

La exposición solar también se produce al caminar por la ciudad, sentarse en una terraza, practicar deporte o trabajar al aire libre. La necesidad de protegerse depende del tiempo y la intensidad de la exposición, no del lugar.

«Si está nublado, no puedo quemarme»

Las nubes reducen la sensación de calor y parte de la radiación, pero no la bloquean por completo. Por eso, un día cubierto también puede provocar quemaduras y daño cutáneo, especialmente durante exposiciones prolongadas.

«Como soy moreno, estoy protegido»

La melanina proporciona cierta protección, pero no convierte la piel en inmune. Las personas de todos los fototipos pueden sufrir quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel, aunque la forma de manifestarse sea diferente.

«Si no me quemo, el sol no me está dañando»

La quemadura es solo la manifestación más visible de una exposición excesiva. La radiación ultravioleta puede causar daño celular acumulativo sin que la piel se enrojezca de inmediato.

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4. EL CALOR TAMBIÉN SE METE EN LA CABEZA

El calor no solo pone a prueba al cuerpo: también afecta al cerebro. Las altas temperaturas dificultan el descanso, reducen la capacidad de concentración y pueden alterar el estado de ánimo. No es una simple sensación. Cuando el organismo dedica buena parte de sus esfuerzos a mantener estable la temperatura corporal, el rendimiento físico y mental también se resiente.

El efecto dominó

Selecciona una fase para descubrir cómo las altas temperaturas alteran el estado de ánimo:

FASE 1 · DURANTE LA NOCHE

El cuerpo no logra enfriarse

Habitación demasiado cálida
El cuerpo no consigue enfriarse
El sueño se fragmenta

Para iniciar el sueño, el organismo necesita reducir ligeramente su temperatura interna. Cuando el dormitorio permanece demasiado cálido, aumentan los despertares y el descanso se vuelve más superficial.

Efecto Más despertares
Resultado Menos recuperación
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5. CÓMO AYUDAR A TU CUERPO

Frente al calor, no todas las recomendaciones funcionan por el mismo motivo. Algunas evitan que el cuerpo gane más temperatura; otras le permiten perderla con mayor facilidad; y otras ayudan a mantener la hidratación y la circulación. Entender ese mecanismo permite aplicar cada medida con más sentido.

Lo que haces... y lo que consigues

Pulsa en cada acción para descubrir por qué funciona:

Ayuda al cuerpo a
  • Reponer el líquido perdido con el sudor.
  • Mantener el volumen de sangre.
  • Facilitar la sudoración.
Ayuda al cuerpo a
  • Reducir el calor que absorbe la piel.
  • Disminuir el esfuerzo necesario para enfriarse.
Ayuda al cuerpo a
  • Favorecer la evaporación del sudor.
  • Permitir que el aire circule alrededor de la piel.
Ayuda al cuerpo a
  • Evitar que el calor producido por los músculos se sume al calor ambiental.
Ayuda al cuerpo a
  • Encontrar un ambiente más fresco en el que pueda reducir su temperatura mientras duerme.
Ayuda al cuerpo a
  • Evitar digestiones especialmente pesadas.
  • Favorecer la hidratación cuando se eligen frutas y verduras ricas en agua.

 RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Textos: Valentina Raffio, Nieves Salinas, Patricia Martín, Clara Dalmau, Fidel Masreal y Andrea Valenzuela (El Periódico); Rafa Sardiña, María Saiz y Rebeca Gil (Guía de Salud); Tamara Conde (Woman Madame Figaro).

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marián Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles.

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