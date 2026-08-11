Los 8 errores que debes evitar al tomar complementos alimenticios

Vitaminas, minerales, productos para mejorar el sueño o suplementos para el cabello y la piel se consumen con facilidad, pero no siempre son necesarios ni inocuos. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) recoge ocho errores frecuentes que pueden reducir su eficacia, provocar efectos adversos o interferir con tratamientos médicos.

La profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC María José Alonso señala que los complementos funcionan cuando son necesarios y que, antes de utilizarlos, hay que comprobar si realmente existe esa necesidad.

Sustituir una alimentación equilibrada

Tomar vitaminas no elimina la necesidad de consumir fruta, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas y otras fuentes de nutrientes. Los complementos están destinados a completar la dieta, no a reemplazarla.

Tomarlos sin saber si existe un déficit

El cansancio o la caída del cabello no significan necesariamente que exista una carencia de hierro, vitamina D u otros nutrientes. Una valoración previa puede determinar si los síntomas responden realmente a un déficit o a otra causa.

Combinar productos con los mismos ingredientes

Los complementos destinados al cabello, el deporte o la piel pueden compartir vitaminas, minerales o antioxidantes. Al consumirlos conjuntamente, las cantidades pueden superar las dosis recomendadas.

Pensar que una dosis mayor funciona mejor

"Más no es mejor", señala Alonso. Superar las dosis o prolongar el consumo más allá del tiempo indicado puede aumentar el riesgo de toxicidad, interacciones y efectos secundarios. Las vitaminas A, D, E y K pueden acumularse en el organismo cuando se consumen en exceso.

Ignorar las instrucciones de uso

La hora, la relación con las comidas, la cantidad de agua y la duración del consumo pueden influir en la absorción y la tolerancia. Las indicaciones dependen del ingrediente y de la formulación, por lo que no conviene aplicar la misma pauta a todos los productos.

Abrir o triturar cápsulas y comprimidos

Partir un comprimido, abrir una cápsula o mezclar su contenido puede alterar la forma de liberación del producto. Solo deben manipularse aquellos cuya ficha o envase indique expresamente que pueden abrirse, partirse o triturarse.

No comprobar las interacciones con medicamentos

Los complementos pueden aumentar o disminuir el efecto de algunos tratamientos. La UOC señala especialmente las posibles interacciones con anticoagulantes y también con medicamentos para la diabetes o la hipertensión.

Por ello, las personas que siguen un tratamiento crónico deberían consultar con su médico o farmacéutico antes de tomar un complemento.

Confiar en promesas rápidas o milagrosas

Las promesas de adelgazar sin esfuerzo, curar enfermedades o conseguir resultados extraordinarios en pocos días pueden carecer de respaldo científico. Algunos productos vendidos con este tipo de alegaciones pueden contener sustancias farmacológicamente activas que no aparecen declaradas en la etiqueta.

Los complementos pueden cumplir una función cuando existe una carencia comprobada, aumentan las necesidades nutricionales o hay problemas de absorción. La regla general que recoge la UOC es identificar la necesidad, escoger el ingrediente y la dosis adecuados, revisar duplicidades e interacciones, respetar las instrucciones y limitar el consumo al tiempo indicado.