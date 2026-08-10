La ciencia pone límite al café: esta es la cantidad de cafeína que puede tomar un adulto al día

El hábito de tomar café por la mañana puede mantenerse incluso después de los 50 años. Según AARP, una nueva revisión científica publicada en Circulation por la Asociación Americana del Corazón (AHA) señala que la mayoría de los adultos puede consumir de forma segura hasta 400 miligramos de cafeína al día, una cantidad equivalente aproximadamente a entre tres y cinco tazas de café de 8 onzas.

La revisión analiza investigaciones relacionadas con la cafeína y la presión arterial alta, la enfermedad de las arterias coronarias, el derrame cerebral, la insuficiencia cardíaca y los ritmos cardíacos anormales. Los expertos señalan que las personas mayores de 50 años no necesitan reducir el consumo de cafeína únicamente por su edad.

Los 400 miligramos son un límite, no una cantidad que haya que alcanzar

La cantidad de 400 miligramos puede resultar diferente dependiendo del tipo de bebida y del tamaño de la taza. Una taza de 8 onzas es más pequeña que muchas tazas utilizadas en casa y que algunas bebidas servidas en cafeterías.

Según AARP, 400 miligramos pueden equivaler aproximadamente a casi dos tazas de café de 12 onzas de una cafetería, cuatro tazas de 8 onzas preparadas en casa o hasta ocho tazas de 8 onzas de té negro o verde.

Además, el café no es la única fuente de cafeína. Las bebidas energéticas, el chocolate oscuro, los refrescos, algunos medicamentos de venta libre, el guaraná, la yerba mate y determinados suplementos destinados a aportar energía o mejorar el rendimiento también pueden contribuir al consumo diario.

Los mayores de 50 no tienen que reducir el café por cumplir años

La AHA no establece un límite diferente de cafeína para las personas mayores de 50 años. Marilyn Cornelis, profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y coautora de la revisión, señala que no existen pruebas sólidas de que los límites deban modificarse a medida que las personas envejecen.

La edad, por tanto, no obliga por sí sola a reducir el consumo. Sin embargo, los problemas de sueño, la presión arterial, las palpitaciones y la sensibilidad individual pueden ser motivos para disminuirlo.

El café y el corazón: qué dice la revisión

Desde AHA señalan que el consumo moderado de café no parece aumentar el riesgo cardíaco para la mayoría de los adultos. En numerosos estudios, las personas que tomaban café presentaban tasas más bajas de enfermedad cardíaca, derrame cerebral e insuficiencia cardíaca.

Estos resultados no demuestran que el café prevenga estas enfermedades. La mayor parte de las investigaciones analizadas son observacionales, por lo que muestran una relación entre diferentes factores, pero no permiten demostrar que el café sea la causa de un menor riesgo.

Otras investigaciones también han relacionado el consumo moderado de café con un menor riesgo de diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, demencia y muerte prematura. De nuevo, estas investigaciones muestran asociaciones y no demuestran que el café provoque esos beneficios.

Si el café acelera tu corazón, puede ser una señal

No todas las personas responden de la misma manera a la cafeína. Algunas pueden tomar varias tazas sin notar problemas, mientras que otras pueden sentirse temblorosas o ansiosas o notar que el corazón se acelera con cantidades menores.

Gregory M. Marcus, profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de California-San Francisco y jefe asociado de cardiología para investigación en UCSF Health, señala que un latido cardíaco acelerado, fuerte o irregular que resulte incómodo puede indicar que se ha consumido demasiada cafeína.

En esos casos, el experto recomienda comunicar al médico la cantidad de cafeína que se consume.

El café no siempre aumenta el riesgo de fibrilación auricular

Las personas con ritmos cardíacos irregulares pueden preguntarse si deben abandonar el café. La revisión señala que tomar entre una y tres tazas de café al día generalmente no estaba relacionado con un mayor riesgo de fibrilación auricular.

Sin embargo, el café con cafeína puede aumentar las contracciones ventriculares prematuras, conocidas como PVC. Estos latidos adicionales pueden sentirse como un aleteo, un golpe o la sensación de que el corazón se salta un latido.

Aaron Troy, médico becario de medicina cardiovascular en Johns Hopkins y director del Programa Johns Hopkins Healthy Heart Aging, señala que el consumo regular y moderado de café no parece aumentar el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, aunque puede incrementar la frecuencia de las PVC y el ritmo cardíaco.

La cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial

La cafeína puede provocar un aumento temporal de la presión arterial. La revisión de la AHA señala que las personas con una presión arterial muy alta o con una sensibilidad elevada a la cafeína pueden presentar más riesgo con dosis altas.

Rob van Dam, profesor de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington y coautor de la revisión, apunta que, cuando existen preocupaciones, se puede cambiar gradualmente al café descafeinado y comprobar si esto beneficia a los síntomas y a la presión arterial.

La hora del café también importa si tienes problemas para dormir

Los problemas de sueño pueden ser una razón para reducir el consumo de cafeína o adelantar la hora a la que se toma.

Tal y como apuntan en AARP, muchos expertos en sueño recomiendan evitar la cafeína al menos ocho horas antes de acostarse cuando existen dificultades para dormir bien.

La revisión de la AHA muestra que la sensibilidad individual sigue siendo un factor relevante, por lo que la cantidad que una persona puede consumir sin notar efectos puede ser diferente de la de otra.

La forma de preparar el café también cuenta

El método utilizado para preparar el café puede influir en los niveles de colesterol.

El café de prensa francesa, el café turco y otras variedades sin filtrar contienen cafestol, un compuesto que puede elevar el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Según el informe de la AHA, los filtros de papel eliminan la mayor parte.

El café filtrado por goteo y el café instantáneo contienen cantidades insignificantes de diterpenos y no tienen un impacto significativo en los niveles de colesterol, según Aaron Troy.

Marilyn Cornelis señala que las personas con colesterol alto no necesariamente tienen que dejar el café y apunta al uso de un filtro como una posibilidad para seguir disfrutándolo.

Las bebidas energéticas no son lo mismo que el café

Los resultados tranquilizadores sobre el consumo de café no se aplican automáticamente a las bebidas energéticas ni a los llamados shots energéticos.

Estos productos pueden concentrar grandes cantidades de cafeína en una porción pequeña y hacer que se consuma rápidamente. Aaron Troy señala que un shot energético puede aportar más cafeína que dos cafés estándar en cuestión de segundos.

AHA indica que la investigación disponible sobre dosis elevadas de cafeína apunta generalmente a posibles riesgos cardíacos, entre ellos una presión arterial más alta y ritmos cardíacos anormales.

Además, los expertos señalan que las bebidas energéticas y los productos con cafeína concentrada no han sido estudiados tanto como el café con cafeína.

Para la mayoría, el café puede seguir formando parte de la rutina

La revisión de la Asociación Americana del Corazón recogida por AARP señala que, para la mayoría de los adultos que disfrutan del café y no han experimentado problemas relacionados con su consumo, no parece necesario abandonarlo.

La referencia de hasta 400 miligramos de cafeína al día no es una recomendación para empezar a tomar café ni una cantidad que haya que alcanzar. La sensibilidad individual, los problemas de sueño, la presión arterial, las palpitaciones y el historial médico siguen siendo factores que pueden hacer recomendable reducir el consumo.