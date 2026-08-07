Cuántos cafés puedes tomar al día sin riesgos.

La cantidad de café que puede tomar una persona al día sigue siendo una de las dudas más habituales entre quienes consumen esta bebida. AARP recoge una nueva revisión científica publicada en Circulation, revista de la Asociación Americana del Corazón (AHA), que concluye que la mayoría de los adultos puede consumir de forma segura hasta 400 miligramos de cafeína al día, el equivalente aproximado a entre tres y cinco tazas de café de 8 onzas.

La revisión analizó investigaciones sobre la relación entre la cafeína y la hipertensión, la enfermedad de las arterias coronarias, el ictus, la insuficiencia cardíaca y los ritmos cardíacos anormales.

El límite también se aplica a los adultos mayores

Los autores de la revisión indican que las personas mayores de 50 años no necesitan reducir el consumo de cafeína únicamente por la edad.

"No hay evidencia sólida de que los límites deban cambiar a medida que los adultos envejecen. Si has estado consumiendo una cantidad fija durante años sin efectos adversos atribuibles a la cafeína, no hay razón para reducirla a propósito", afirma Marilyn Cornelis, profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y coautora del trabajo.

Por su parte, el doctor Aaron Troy, médico especialista en medicina cardiovascular de Johns Hopkins, recuerda que el consumo debe adaptarse a la situación de cada persona.

"Tu consumo de cafeína debe guiarse por tus metas de salud individuales, tu estilo de vida y tu historial médico", comenta a AARP.

También señala que una o dos tazas de café o té por la mañana pueden formar parte de un estilo de vida activo, aunque recomienda consultar con el equipo médico en caso de enfermedades cardíacas, tratamientos que interactúen con la cafeína, problemas de sueño o consumo de bebidas energéticas.

Los especialistas recuerdan además que muchas recomendaciones sobre el sueño aconsejan evitar la cafeína al menos ocho horas antes de acostarse.

El tamaño de la taza también importa

La revisión recuerda que alcanzar los 400 miligramos de cafeína depende del tipo de bebida y del tamaño de la taza.

"400 miligramos de cafeína pueden verse muy distintos según la bebida específica y el tamaño de la taza que estés consumiendo. Puede verse como casi dos tazas de café de 12 onzas de una cafetería, cuatro tazas de 8 onzas preparadas en casa o hasta ocho tazas de 8 onzas de té negro o verde", explica Troy.

Además del café, la cafeína también está presente en bebidas energéticas, chocolate negrorefrescos, algunos medicamentos sin receta, guaraná, yerba mate y determinados suplementos.

Qué dice la revisión sobre el corazón

El trabajo revisado concluye que el consumo moderado de café no parece aumentar el riesgo cardiovascular para la mayoría de los adultos. En muchos de los estudios analizados, las personas que bebían café presentaban menores tasas de enfermedad cardiovascular, ictus e insuficiencia cardíaca.

No obstante, los autores recuerdan que la mayor parte de las investigaciones son observacionales, por lo que muestran asociaciones, pero no demuestran que el café sea la causa de esos beneficios.

Gregory M. Marcus, profesor de Medicina de la Universidad de California en San Francisco y presidente del grupo que elaboró la revisión científica, apunta que "la mayoría de las personas que disfrutan tomar café con cafeína y no han notado ningún problema al hacerlo casi con toda seguridad pueden continuar, incluso si tienen antecedentes de enfermedad del corazón, presión arterial alta o palpitaciones".

La AHA también aclara que las cinco tazas diarias representan un límite de consumo y no una recomendación para aumentar la cantidad de café.

Café, presión arterial y colesterol

La revisión indica que la cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial, aunque sus efectos a largo plazo son menos claros. Las personas con hipertensión muy elevada o especialmente sensibles a la cafeína pueden presentar un mayor riesgo con dosis altas.

Rob van Dam, profesor de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington y coautor de la revisión, señala que cambiar gradualmente al café descafeinado puede ser una opción para quienes tengan síntomas o preocupación por la presión arterial.

La forma de preparar el café también puede influir. Los cafés sin filtrar, como los elaborados con prensa francesa o al estilo turco, contienen cafestol, un compuesto que puede elevar el colesterol LDL. En cambio, los filtros de papel eliminan la mayor parte de esta sustancia.

"Los cafés sin filtrar, como los de prensa francesa y estilo turco, y el espresso en menor grado, contienen altas concentraciones de diterpenos, compuestos que pueden elevar significativamente tu colesterol", indica Troy.

Las bebidas energéticas no son equivalentes al café

La revisión también diferencia el café de las bebidas energéticas y de los concentrados energéticos.

Estos productos pueden aportar dosis mucho más elevadas de cafeína en poco tiempo y la investigación disponible apunta a un mayor riesgo de presión arterial elevada y alteraciones del ritmo cardíaco.

"Las bebidas energéticas y en particular los 'shots' energéticos pueden aportar dosis mucho más altas en un periodo más corto de tiempo. Un 'shot' energético puede aportar más cafeína que dos cafés estándar en segundos", señala Troy.

Gregory M. Marcus añade que "la cafeína en dosis más altas y los productos sintéticos como las bebidas energéticas no se han estudiado ni de cerca tan bien como el café con cafeína, pero los datos disponibles sí sugieren que es más probable que estos causen daño".