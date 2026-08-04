¿Qué es el acesulfamo K? El nuevo edulcorante "sin colorarías" que aparece en las etiquetas de más de 2.000 productos

Una investigación liderada por el grupo de la doctora Maria Puy Portillo, de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y directora científica del Área Temática de Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEROBN) ha constatado que la reformulación de alimentos y bebidas por la continua evolución de su composición ha supuesto el aumento del uso de edulcorantes bajos y sin calorías para reducir su contenido en azúcares.

Según han informado desde la EHU, el estudio ha analizado alimentos y bebidas representativos del 85% del mercado español y se identificaron edulcorantes en más de 2.000 productos, con mayor prevalencia en refrescos, aguas embotelladas y otros.

Dicho análisis ha permitido concluir que el uso de edulcorantes bajos y sin calorías (LNCS, por sus siglas en inglés) ha aumentado en los últimos años en España como consecuencia, entre otros factores, de la reformulación de alimentos y bebidas para reducir su contenido en azúcares.

Tal y como han recordado, aunque estudios publicados en 2019 y 2021 describieron la presencia de esos ingredientes en el mercado español, "la continua evolución de la composición de alimentos y bebidas hace necesario actualizar periódicamente esa información".

En ese contexto, investigadores del CIBEROBN dirigidos por la doctora Portillo, han actualizado la información sobre la presencia de edulcorantes bajos y sin calorías en los alimentos y bebidas comercializados en España.

Dicha información, han añadido, es de sumo interés para determinados consumidores a los que conocer qué productos contienen esos ingredientes puede facilitar una toma de decisiones alimentarias más informada, especialmente en aquellas personas que desean controlar ingesta de azúcares o presentan necesidades dietéticas específicas.

Al mismo tiempo, esos datos "proporcionan a las autoridades sanitarias una visión actualizada de las tendencias de uso de los edulcorantes, lo que puede contribuir al seguimiento de la reformulación de alimentos, a la evaluación de las prácticas de etiquetado y al desarrollo de futuras políticas nutricionales".

El trabajo se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) y ha contado con la participación de tres grupos del CIBEROBN pertenecientes a la EHU, al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Para llevar a cabo el estudio, se realizó una búsqueda y un análisis sistemático de la información recogida en las etiquetas de ingredientes de alimentos y bebidas representativos del 85% del mercado español que permitió identificar la presencia de uno o más edulcorantes bajos y sin calorías autorizados en la Unión Europea en 2.469 alimentos y bebidas.

Cabe destacar que la investigación se basa exclusivamente en la información declarada en el etiquetado de los productos y no cuantifica la cantidad real de edulcorantes presentes.

Los resultados muestran que los LNCS están ampliamente distribuidos en el mercado alimentario español. La mayor prevalencia se registró en la categoría 'Refrescos, aguas embotelladas y otros', que concentró el 36,65% de los productos identificados con estos ingredientes.

Además, el estudio pone de manifiesto cambios respecto a investigaciones previas ya que, mientras que la categoría de refrescos continúa siendo la principal, 'Barras de chocolate y confitería, coberturas dulces y postres' pasa a ocupar el segundo lugar en presencia de LNCS, sustituyendo a los zumos y néctares de frutas.

El estudio también muestra cambios en el tipo de edulcorantes utilizados. El acesulfamo K se convierte en el más empleado en los productos analizados -sustituyendo al sorbitol-, seguido de la sucralosa y el aspartamo.

"Los resultados muestran que la reformulación de los alimentos está modificando el perfil de edulcorantes utilizados en distintas categorías de productos, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener una monitorización continua del mercado alimentario", ha indicado el primer autor del estudio Asier Léniz.

Otra de las conclusiones del trabajo es que la combinación de varios edulcorantes en un mismo alimento constituye la práctica más habitual, ya que la mayoría de los productos contienen dos o tres LNCS utilizados de forma conjunta.

Por su parte, la directora científica María Puy Portillo ha añadido que "los cambios identificados en este estudio ponen de manifiesto la importancia de mantener un seguimiento continuo de la reformulación de alimentos y bebidas y del uso de los edulcorantes bajos y sin calorías en España, de cara a la investigación en nutrición y el diseño de estrategias de salud pública".

Fuente: La Nueva España