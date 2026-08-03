Los fisioterapeutas coinciden: "Si colocas un rollo de papel higiénico debajo de la espalda y aguantas así un minuto al día, ayudarás a no estar tan encorvado"
"Si no fortaleces los músculos que la mantienen, volverás al mismo punto una y otra vez", avisan los expertos
Alejandra Carreño
Solo necesitas un rollo de papel higiénico y mucha constancia. Los fisioterapeutas coinciden que haciendo estos ejercicios todos los días durante un minuto podrás corregir tu postura y caminar menos encorvado.
Hay muchas personas que van al gimnasio todos los días y aún así no consiguen corregir su postura de hombros, cuello y espalda. Caminan encorvados, con los hombros cerrados y el cuello adelantado, y el gimnasio tristemente en estos casos no hace más que empeorarlo, según advierte los expertos.
Adrián es fisioterapueta con más de tres millones de seguidores en redes sociales y explica tres sencillos ejercicios que ayudan a "abrir el pecho, movilizar la espalda y aliviar la tensión". No hace falta comprar nada ni usar ningún material de gimnasio. Solo es necesario algo que todos tenemos en casa: un rollo de papel higiénico. El primer movimiento consiste en echarse boca abajo en el suelo y colocar la barbilla justo en el centro del rollo y aguantar en esa posición durante un minuto.
Para el segundo ejercicio, hay que colocarse boca arriba y situar el rollo de papel en la parte alta de la espalda hasta dejar caer la cabeza. Y de nuevo, aguantar un minuto así. El tercer y último ejercicio consiste en colocar el rollo en la parte baja de la espalda, justo antes de los glúteos y flexionar las rodillas hacia el pecho. Estas flexiones tienen que ser frecuentes.
"Hay algo que casi nadie te dice: no vas a corregir tu postura solo estirando. Si no fortaleces los músculos que la mantienen, volverás al mismo punto una y otra vez. Haz un minuto cada ejercicio y combínalos con entrenamiento de fuerza", dice el famoso fisioterapeuta, experto en dolor, lesiones y ejercicio terapéutico.
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