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Saúl Craviotto conquista el paladar de sus seguidores con una receta que salvará cualquier comida del verano: "Fresca, llena de sabor y lista en unos minutos"

Una receta rica en nutrientes y muy sencilla de preparar

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

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Emma Fernández

Saúl Craviotto es mundialmente conocido por sus increíbles dotes sobre la piragua. Con una amplia trayectoria profesional y 6 medallas olímpicas a sus espaldas, el piragüista, nacido en Cataluña y afincado en Asturias desde hace años, no solo es popular por haberse hecho un importante hueco en el ámbito deportivo.

Craviotto es todo un influencer gastronómico. Y prueba de ello es su perfil en redes sociales, donde más allá de galerías familiares, publica con frecuencia exquisitas recetas que conquistan a toda su comunidad digital. Recordemos que el piragüista también participó en la segunda edición de MasterChef Celebrity, donde sus dotes culinarias quedaron más que demostrados al alzarse con la victoria.

Receta fácil y fresca

Su gran cantidad de recetas publicadas suelen caracterizarse por su sencillez y resolución gastronómica. Con ingredientes al alcance de cualquier despensa tradicional, el piragüista logra elevar el sabor de cada plato en cada nueva publicación.

Es el caso de su última ensalada de pimientos asados, una receta rica en nutrientes y fácil de leaborar. Saúl ha conseguido conquistar el paladar de todos sus seguidores con un compendio de ingredientes capaces de alegrar el verano a cualquiera.

Modo de elaboración

La elaboración es bastante sencilla. En primer lugar, hay que coger dos pimientos y asarlos en la airfrayer (u horno) durante 25 minutos a 180 °C. Simultáneamente hay que poner a hervir dos huevos que posteriormente se incorporarán a la mezcla.

El procedimiento restante es bastante sencillo. Picar una cebolleta en "brunoisse", añadir 3 o 4 guindillas, medio bote de bonito en aceite de oliva, un bote de aceitunas negras laminadas y una lata de anchoas.

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El toque final lo aportará por supuesto el aliño, que no requiere más ingrediente que aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre. Et voilá. Con esta receta superar la ola de calor veraniega será mucho más fácil, saludable y refrescante.

Fuente: La Nueva España

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