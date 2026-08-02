Evitar la fatiga mental, reducir al máximo el estrés y huir de la sobrecarga informativa derivada del uso de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral como personal, son algunas de las claves que los expertos consideran imprescindibles para propiciar un periodo de descanso vacacional y para fomentar el bienestar y la salud mental de la ciudadanía. En la era digital en la que vive la sociedad, se produce a diario un uso automatizado y excesivo de los dispositivos inteligentes y del acceso a internet, lo que acaba generando estados de ansiedad, estrés y dependencia, además de una sobrecarga que provoca, en muchas ocasiones, fatiga mental y dificulta las rutinas de autocuidados y descanso. Te proponemos un reto de 7 días para "depurarte" y volver como nuevo tras las vacaciones. ¡Atrévete!