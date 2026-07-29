Las partes del cuerpo que casi todo el mundo olvida proteger del sol.

Cuando se pasa tiempo en la playa, la piscina o practicando actividades al aire libre, proteger la piel de la radiación solar es una de las principales recomendaciones. Sin embargo, el Centro de Estética y Masajes Nuria González recuerda que existen varias zonas del cuerpo que suelen quedarse sin protector solar y que, por ello, son especialmente propensas a sufrir quemaduras.

La entidad señala que prestar atención a estas partes del cuerpo puede ayudar a evitar molestias y lesiones provocadas por la exposición al sol.

La cabeza, el cuello y las orejas

El cuero cabelludo es una de las zonas más sensibles, especialmente en personas con poca densidad de cabello o sin pelo. También conviene proteger la raya del pelo y la frente. Para ello, el centro recomienda utilizar sombreros, gorras, pañuelos o una badana, que además puede aportar frescor si se humedece con frecuencia.

El cuello y la nuca también quedan más expuestos cuando se recoge el pelo o se lleva corto. A estas zonas se suman las orejas y la parte posterior de estas, donde las quemaduras solares pueden resultar especialmente molestas.

Ojos, labios, nariz y brazos

Los expertos indican que los párpados y el contorno de los ojos son propensos a sufrir quemaduras, por lo que aconseja utilizar gafas de sol adecuadas. También recuerda la importancia de proteger los labios.

La nariz figura entre las partes del cuerpo que más se suelen descuidar durante la aplicación del protector solar. Los brazos también requieren protección, ya que el centro asegura que atiende con frecuencia a personas que han sufrido quemaduras en esta zona.

Manos y pies, entre las zonas más olvidadas

El dorso de las manos también necesita protección frente al sol. El centro apunta que las quemaduras en esta zona pueden favorecer la aparición de manchas en la piel con el paso del tiempo.

Los pies y, especialmente, los empeines son otra de las áreas más sensibles, ya que permanecen cubiertos durante buena parte del año y su piel no está acostumbrada a la exposición solar. Además de resultar dolorosas, las quemaduras pueden dejar durante un tiempo la marca del calzado utilizado.

El Centro de Estética y Masajes Nuria González añade que quienes practican el nudismo tampoco deben olvidar proteger adecuadamente las zonas íntimas durante la exposición al sol.