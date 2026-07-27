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Carlos González, pediatra: "Es muy peligroso distraer a un niño para que coma haciendo el avión con la cuchara o poniéndole el móvil"

"A veces hay niños que no quieren comer y están llorando y les siguen metiendo la comida", alerta el famoso médico

Carlos González, pediatra: &quot;Es muy peligroso distraer a un niño para que coma haciendo el avión con la cuchara o poniéndole el móvil&quot;

Carlos González, pediatra: "Es muy peligroso distraer a un niño para que coma haciendo el avión con la cuchara o poniéndole el móvil"

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R. P.

Carlos González es un famoso pediatra y autor de varios libros sobre crianza, alimentación y salud infantil. Hace unos días reflexionó sobre el BLW, el método de alimentación de moda, que consiste en que el niño se alimente por sí mismo con las manos. González asegura que no hay mayor riesgo de atragantamiento con los sólidos frente a los purés.

"Toda la vida los niños han comido la comida que comen sus padres, machacada o cortada en trocitos", afirma. La clave está en cumplir unas mínimas reglas de seguridad. ¿Y cuáles son? El médico las explica.

"Lo que sí que es peligroso es obligar a un niño a comer, tanto si la comida es líquida como si está en trozos, porque los líquidos también se pueden ir hacia el pulmón. Cuando el niño agarra la comida y se la lleva a la boca, se pone en la parte de delante y si quiere se la traga y si no la echa. Cuando le dan con cuchara se lo meten hasta el fondo de todo y no puede hacer nada. No puede manejar esa comida", detalla.

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"A veces hay niños que no quieren comer y están llorando y les siguen metiendo la comida. Eso es muy peligroso. Distraen al niño haciendo el avión con la cuchara, poniéndole el móvil... Cuando tu hijo tiene 5 años, si se pone a correr con algo en la boca, le vas a decir: sácate eso de la boca que te vas a ahogar. Porque entendemos que es peligroso a los 5 años estar comiendo mientras estás distraído. Pues mucho más a los 8 meses. El niño no tiene que estar distraído mientras come. El niño mientras come tiene que estar concentrado, no distraído", profundizó.

Fuente: La Nueva España

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