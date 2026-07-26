Eclipse: cómo elegir unas gafas que realmente protejan tus ojos.

Ver un eclipse total de sol es una experiencia poco habitual, pero hacerlo sin las precauciones adecuadas puede poner en riesgo la salud de los ojos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que observar el sol directamente durante las fases parciales del eclipse puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

La organización explica que el riesgo no aumenta porque se produzca un eclipse, sino porque este fenómeno invita a mirar al sol durante más tiempo del habitual. Además, señala que los daños pueden producirse, aunque en el momento de la exposición no se note dolor ni ninguna otra molestia.

Cuándo pueden quitarse las gafas especiales

La OCU indica que únicamente es posible observar el eclipse sin gafas durante la totalidad completa, es decir, cuando la Luna cubra el 100 % del disco solar. Esa fase durará entre uno y dos minutos, dependiendo del lugar desde el que se observe, aunque el eclipse completo se prolongará durante cerca de dos horas.

También recuerda que las perlas de Baily y el conocido anillo de diamante indican que todavía existe luz solar visible. En esos momentos las gafas deben permanecer puestas y, en cuanto reaparezca cualquier parte del Sol, es necesario volver a proteger los ojos inmediatamente.

Cómo deben ser las gafas para el eclipse

La organización señala que únicamente son adecuadas las gafas con filtros diseñados específicamente para la observación directa del sol. Pueden utilizarse solas o sobre gafas graduadas y lentillas.

Además, explica que estos productos deben llevar el marcado CE y, preferentemente, incluir la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015. También recomienda comprobar que el etiquetado incorpore la identificación del fabricante, dirección de contacto, número de lote, instrucciones de uso y advertencias de seguridad, así como la referencia a la Declaración UE de Conformidad.

Cinco recomendaciones para observar el eclipse

La OCU aconseja no mirar nunca al sol sin protección durante las fases parciales del eclipse y quitarse las gafas únicamente durante la totalidad completa.

También desaconseja utilizar gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, discos compactos o cualquier otro método casero para observar el fenómeno. Asimismo, recomienda comprar las gafas con antelación y no utilizarlas si los filtros presentan rayaduras, perforaciones o deformaciones.

La organización recuerda que, aunque el eclipse podrá observarse en España a última hora de la tarde, aproximadamente entre las 19.30 y las 20.30 horas, también conviene utilizar protector solar, llevar sombrero o gorra, vestir ropa adecuada y mantenerse hidratado.