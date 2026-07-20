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Los pediatras lo tienen claro sobre el uso del chupete en bebés: "Ayuda a calmar y puede proteger frente a la muerte súbita"

El chupete puede ser un aliado útil durante los primeros meses de vida, especialmente para dormir, pero conviene retirarlo progresivamente cuando sus riesgos comienzan a superar a sus beneficios

Los pediatras lo tienen claro sobre el uso del chupete en bebés: &quot;Ayuda a calmar y puede proteger frente a la muerte súbita&quot;

Los pediatras lo tienen claro sobre el uso del chupete en bebés: "Ayuda a calmar y puede proteger frente a la muerte súbita"

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Emma Fernández

El debate sobre el uso del chupete en los bebés sigue generando dudas y un eterno debate sobre salud en la mayoría de familias. Para tranquilidad de los papás, los especialistas coinciden en una idea fundamental: el chupete puede aportar beneficios durante los primeros meses de vida, pero su uso debe ser limitado en el tiempo para evitar problemas que se desarrollen problemas posteriores.

Tanto la Mayo Clinic como la Asociación Española de Pediatría (AEP) señalan que uno de los principales beneficios del chupete es su capacidad para calmar al bebé y ayudarle a conciliar el sueño. Además, ambas instituciones destacan la importancia de su uso durante las siestas y el descanso nocturno, asociado a una reducción del riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.

"Succionar un chupete durante la siesta y al dormir por las noches podría reducir el riesgo para síndrome de muerte infantil súbita", señala la Mayo Clinic. En la misma línea, coincide con la AEP, la organización afirma que uno de los beneficios demostrados del chupete es la disminución del riesgo de muerte súbita infantil.

No obstante, los expertos también advierten de que el empleo de este artículo no debe prolongarse en el tiempo. Según ambas entidades, su uso aumenta el riesgo de problemas dentales y puede favorecer la aparición de otitis. La AEP recomienda retirarlo al llegar al año de edad, mientras que la Mayo Clinic aconseja comenzar a eliminarlo antes de los dos años para prevenir alteraciones en la alineación de los dientes.

Otro de los puntos en los que coinciden los especialistas es que el chupete no debe imponerse; si el bebé lo rechaza, no es necesario insistir. Asimismo, recomiendan extremar las medidas de seguridad, mantenerlo limpio y evitar el uso de cadenas o cintas largas que puedan provocar accidentes.

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En el caso de los bebés amamantados, los pediatras aconsejan esperar a que la lactancia materna esté bien establecida antes de introducir el chupete.

Fuente: La Nueva España

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