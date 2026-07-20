La explicación médica a la muerte de niños por golpe de calor dentro de coches: "Su temperatura aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de un adulto"

Por desgracia, todos los veranos mueren niños olvidados dentro de coches. Son accidentes devastadores que ocurren en España y en todo el mundo y que nos recuerda lo vulnerables que somos frente al calor. Precisamente, estos días una ola de calor ha asfixiado a todo el país, con máximas de casi 43 grados.

La médica asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra", pone el foco en estos desagradables sucesos y advierte que "bajo ningún concepto dejemos a un niño solo dentro del coche". "Ni cinco minutos ni para comprar el pan ni para hacer un recado rápido ni con las ventanillas bajadas ni siquiera con el coche a la sombra", remarca.

Hasta 50 grados en el coche

"¿Sabías que si existe una temperatura exterior de 30 grados, dentro del coche se puede llegar a los 50 en menos de una hora? Pues sí, y no hace falta que estemos a 40 grados y en plena ola de calor. Cada verano desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de niños olvidados dentro de los vehículos", advierte la pediatra ovetense.

Según la facultativa, el golpe de calor en bebés y niños pueden aparecer en cuestión de "segundos". La explicación médica a ello es que los pequeños "no regulan la temperatura corporal igual que los adultos. Su temperatura puede aumentar entre tres y cinco veces más rápido y un golpe de calor puede aparecer en cuestión de minutos. Por eso, bajo ningún concepto dejes a un niño solo dentro de coche", insiste.

El aire acondicionado no enferma

Lucía Galán aprovecha para alerta sobre otro error frecuente: cubrir el carrito con una muselina para proteger el bebé al sol. "Aunque parezca una buena idea, esto dificulta la ventilación y aumenta rápidamente la temperatura en el verano", dice. "Así que este verano ten miedo al golpe de calor, pero no aire acondicionado, porque el aire acondicionado bien utilizado no enferma a nuestros hijos".

Fuente: La Nueva España