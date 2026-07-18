Los pediatras alertan sobre los peligros de los andadores infantiles: "No ayudan a caminar y pueden provocar graves accidentes"

Los andadores continúan marcando el día a día de los más pequeños de la casa para entretener o favorecer sus primeros pasos. Sin embargo, pediatras alertan de que estos aparatos pueden implicar un elevado riesgo para la seguridad infantil y desaconsejan plenamente su uso debido al gran número de accidentes que provocan anualmente.

Según indica la Asociación Española de Pediatría (AEP), los andadores están directamente relacionados con miles de lesiones infantiles en todo el mundo. Las estimaciones basadas en datos de la European Injury Database apuntan a que cada año se producen alrededor de 580 lesiones en menores de entre 0 y 4 años en los países de la Unión Europea que requieren atención sanitaria.

Los expertos insisten en que incluso puede interferir en el desarrollo motriz de los niños, lejos por su puesto de ayudar a caminar en una edad temprana. Fisioterapeutas del Reino Unido atribuyen a los andadores unas 4.000 lesiones anuales y sostienen que pueden alterar el desarrollo de habilidades visuales y motoras, además de limitar la exploración natural del entorno por parte del bebé.

El uso de estos dispositivos supone un riesgo tan elevado que incluso en países como Canadá prohibieron su venta y comercialización en el año 2004. Allí, las caídas por las escaleras a causa de andadores se habían convertido en una constante, causando lesiones graves en la cabeza en menores de dos años.

¿Por qué son peligrosos?

Los especialistas explican que los andadores proporcionan a los bebés una movilidad para la que todavía no están preparados. Gracias a las ruedas, los niños pueden desplazarse con rapidez y alcanzar zonas u objetos peligrosos en cuestión de segundos.

Entre los accidentes más frecuentes destacan las caídas por escaleras, los vuelcos al atravesar alfombras o desniveles y los golpes contra muebles, puertas de cristal o esquinas. Además, al ganar altura y alcance, los menores pueden acceder a cables eléctricos, productos de limpieza, medicamentos o recipientes con líquidos calientes.

Las quemaduras constituyen otro de los riesgos más habituales. Los niños pueden tocar hornos, radiadores o estufas, así como derramar sobre sí mismos bebidas calientes o cazuelas situadas en mesas y encimeras. En estos casos, las lesiones suelen afectar especialmente a la cara y la cabeza debido a la posición erguida que adopta el menor en el andador.

Asimismo, los pediatras alertan de un mayor riesgo de intoxicaciones, ya que el dispositivo permite al niño alcanzar sustancias potencialmente peligrosas como alcohol, tabaco, productos de limpieza o medicamentos.

Alternativas más seguras

La Alianza Europea para la Seguridad Infantil no recomienda el uso de andadores y anima a las familias a optar por opciones mucho más seguras para el desarrollo psicomotriz de los bebés. Además, insta a los profesionales sanitarios a no fomentar su utilización.

Aunque en los últimos años se han introducido mejoras de diseño para aumentar la seguridad de estos artículos, los especialistas coinciden en que ninguna modificación elimina por completo los riesgos asociados.

Por ello, la principal recomendación sigue siendo evitar su uso. En caso de que los padres decidan utilizar un andador, los expertos aconsejan extremar las precauciones, instalar barreras de seguridad en las escaleras, mantener alejados los objetos peligrosos y no dejar nunca al niño sin supervisión.

La Asociación Española de Pediatría recuerda que el mejor entorno para que un bebé aprenda a moverse y caminar es el suelo, en un espacio seguro y adaptado a su edad, donde pueda desarrollar sus habilidades de forma natural y sin posibles riesgos perjudiciales para su salud.

Fuente: La Nueva España