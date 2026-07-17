Los podólogos alertan: "El último agujero de las zapatillas de deporte no es decorativo, sirve para prevenir rozaduras y sobrecargas y evita que el pie se mueva"

Si te fijas bien, en todas las zapatillas de deporte existe un último agujero que nadie o casi nadie utiliza. Los expertos lo confirman: "El 90% de las personas no lo usan". Y como advierten los podólogos, "no es decorativo". Está ahí por una cuestión de salud.

Así lo explican desde Podo Salud Clínica del Pie: "Cuando no lo usas, el pie se despliza hacia adelante dentro de la zapatilla y eso genera rozaduras en los dedos, presión en las uñas que pueden clavarse y una sobrecarga en el tobillo que con el tiempo acaba dando problemas".

Así que, como imaginarás, lo más aconsejable es usarlos. Pero ojo, no vale con meter el cordón sin más por ellos y amarrar las zapatillas. Tiene una técnica concreta. "Primero se pasa el cordón por ese agujero, pero no lo saques todo, deja como una orejita. Te quedan así dos bucles. Después introduce los extremos de cada cordón dentro del bucle contrario y tiras", detallan.

De esta forma, coinciden los podólogos, la zapatilla sujeta mejor el empeine y el tobillo, "sin que el pie se mueva, sin rozaduras y sin sobrecargas".

La forma correcta de cortarse las uñas

Cortarse las uñas es una tarea a priori sencilla que todos realizamos o deberíamos, hacer son cierta fecuencia. Esta práctica es clave para mantener una correcta higiene de las uñas tanto de las manos como de los pies.

Pero, aunque pueda resultar algo fácil de llevar a cabo, a muchos se les resiste e incluso pueden acabar desencadenando un problema de salud o haciendo que las uñas se encarnen y acaben provocando dolor e incomodidad.

"Nunca te cortes las uñas así. Son muchas las personas que por desconocimiento se cortan mal las uñas de los pies. Aquí vemos que solo se cortan los bordes", apunta Héctor Alonso, podólogo en un vídeo en su perfil de TikTok.

Pero, si cortar solo las esquinas de las uñas está contraindicado por lols expertos, cortarlas de forma redondeada tampoco parece una opción que valoren los expertos. "Esto lo hacen muchas personas pensando que la uña no se va a encarnar pero esto tiene consecuencias negativas. A veces, pensamos que si cortamos la uña de forma redondeada crecerá mejor pero esto solo hace que se encarne facilmente y crezca hacia dentro", cuenta el podólogo.

Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de cortar la uña? Según Alonso lo ideal es "cortarla recta y si quedan picos puedes limarlos fácilmente con una lima. De esta forma, van a crecer rectas y sin encarnarse en la piel", señala el experto.

Fuente: La Nueva España