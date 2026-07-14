Dos veterinarios coinciden: "Proteger la salud animal es proteger la salud de todos"

La importancia de la salud y el bienestar animal es una cuestión que preocupa cada vez más a la sociedad. En este aspecto coinciden dos reconocidos veterinarios españoles, Carlos Rodríguez y Juan José Badiola, quienes consideran que el cuidado de los animales no solo beneficia a las mascotas y al ganado, sino también a las personas y al medio ambiente.

Carlos Rodríguez, conocido por su labor divulgativa en medios de comunicación, ha destacado en numerosas ocasiones la responsabilidad que tiene la sociedad hacia los animales. En una entrevista afirmó: "También somos los responsables de que la sociedad en la que vivimos respete a los seres vivos que de nosotros dependen". Con estas palabras, el veterinario subraya la necesidad de promover una cultura basada en el respeto, la protección y el bienestar de los animales.

Por su parte, Juan José Badiola, uno de los mayores referentes de la veterinaria española, ha insistido durante años en la estrecha relación entre la salud animal y la salud humana. Badiola ha defendido el enfoque conocido como One Health (Una Sola Salud), según el cual la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente están profundamente conectadas. En este sentido, ha señalado que "la salud de los animales implica la salud de las personas", destacando que muchas enfermedades pueden prevenirse mediante un adecuado control sanitario de los animales.

La coincidencia entre ambos expertos resulta especialmente relevante en una época en la que han aumentado las preocupaciones relacionadas con las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos. Además, los dos veterinarios defienden la importancia de la prevención, las revisiones periódicas, las campañas de vacunación y la educación de los propietarios para garantizar una convivencia segura y responsable con los animales.

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Asimismo, tanto Rodríguez como Badiola consideran que los veterinarios desempeñan una función esencial en la sociedad. Su trabajo no se limita al cuidado clínico de las mascotas, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria, la salud pública y la protección del medio ambiente. Gracias a su labor, es posible detectar enfermedades, prevenir riesgos sanitarios y mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las personas.

Fuente: La Nueva España