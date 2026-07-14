El 'paseo del perro' diario: el simple ejercicio que equivale a 15 minutos de carrera y quema calorías

Numerosos estudios aseguran que quien sale a correr con su perro habitualmente tiene más posibilidades de abandonar el sedentarismo. Si tiende a cumplir con al menos 150 minutos de actividad semanal, mejorará las habilidades motoras, el estado de ánimo y la sociabilidad.

Correr con un perro es una gran opción, especialmente para aquellos que disfrutan del deporte en compañía. Si una mascota puede acompañar a su dueño en muchas actividades y durante cualquier momento del día, ¿por qué no en la práctica del running? Eso sí, aquel que decida salir a correr con una mascota debe tener en cuenta varias pautas y consejos previos para que ambos puedan hacer de esta actividad algo gratificante y divertido. Tener un compañero que nos motive a entrenar es fundamental. Y más aún cuando se trata de un perro, que siempre parece tener energías para salir a hacer una carrera y nunca soltará una queja por el horario, el frío o la cantidad de horas dormidas la noche anterior. Por naturaleza, los perros son corredores. Generalmente, cuando escuchan el sonido de su correa, saltan de alegría al saber que les toca dar un paseo un poco más largo de lo habitual. No están obsesionados por el cronómetro, ni el ritmo y tampoco tienen excusas para no entrenarse un día. Disfrutan no solo de salir a correr, sino también del tiempo que comparten con su dueño, algo que además reforzará el vínculo entre ambos.

Para empezar, solo es necesario levantarse un poco antes de lo habitual para hacer un poco de ejercicio sin que rompa la rutina del día a día. Para los que piensen que eso les hará estar más cansados a lo largo del día, lo cierto es que lo que lograrán es multiplicar su energía para afrontar la jornada. Es una buena manera de decirle al cerebro que estamos listos para comenzar el día.

Además, caminar a primera hora de la mañana ayudará a aprovechar al máximo la luz natural, por lo que, aparte de conseguir mover el cuerpo y andar unos cuantos kilómetros, conseguiremos un aporte extra de vitamina D. Esto reduce además la producción de melatonina, por lo que la sensación de somnolencia se evapora casi al instante.

Noticias relacionadas

Y es que pasear a tu perro a diario es una de las actividades más saludables, ayudando al humano a quemar hasta 140 calorías por paseo (equivalente a un plato de pasta o un bistec) y promoviendo un peso corporal adecuado para ambos. Además, se trata de un ejercicio que, según los expertos, equivale a correr 15 minutos diarios.

Fuente: La Nueva España