Laura Zurita (dietista): "Hasta el 30% del deseo sexual se puede mejorar con la nutrición; en el caso del colesterol solo se mejora un 10%, pero ponemos más empeño"

Durante años nos han enseñado a comer bien para bajar el colesterol, controlar el azúcar o tener más energía. Pero casi nadie nos dijo que una ensalada, un huevo o unos mejillones también podían entrar en la conversación sobre el deseo sexual. Laura Zurita, dietista-nutricionista integral, fundadora y directora asistencial de la Clínica LAZ, lo resume con una frase muy gráficamente: "Hasta el 30% del deseo sexual se puede mejorar con una nutrición adecuada. El colesterol, en cambio, solo mejora un 10% con la alimentación, pero le ponemos mucho más empeño".

No habla de magia, sino de biología. "El deseo sexual es una necesidad fisiológica del cuerpo humano para reproducirse. Pero antes está la supervivencia. Si no estamos bien nutridos, el cuerpo no va a iniciar esa fase de reproducción, que requiere mucha energía". Si llegas al final del día en modo batería roja, quizá tu cuerpo no está para fuegos artificiales; en resumen.

Último tabú

Aun así, nos cuesta unir alimentación y libido. "La salud sexual y la alimentación todavía no se relacionan mucho porque quizá no lo hemos hablado debido a los tabús", apunta. Para Zurita, la sexualidad debería ser un indicador más de salud integral. "Siempre la sexualidad se ha visto como algo secundario, pero no como un factor de salud. Y eso es lo que estamos cambiando", comenta a este diario.

Laura Zurita, nutricionista y dietista, en su clínica LAZ de Alcobendas (Madrid). / José Luis Roca

➡️ La explicación empieza en el intestino. "En el intestino hay muchísimos neurotransmisores. Cobra mucha importancia la microbiota intestinal, que además de absorber nutrientes también va a producir neurotransmisores". Si el eje intestino-cerebro se altera, pueden resentirse la energía, el ánimo y el deseo.

➡️ También importa el músculo. "La testosterona es una hormona principal de la activación del deseo sexual -explica-. Una buena calidad de masa muscular nos va a producir una buena calidad de testosterona. Si estoy en decadencia muscular, como puede pasar en la menopausia o en la tercera edad, vamos a disminuir la testosterona y nuestro deseo también". Por eso, para cuidar la libido hay que tomar suficiente proteína y moverse. "El músculo tiene muchísimas funciones, no simplemente verse bien", recalca.

➡️ Luego está la circulación. Zurita lo explica así: "Necesitamos tener las carreteras limpias, las venas cuidadas, para que fluya mejor y más rápido". Por eso, al hablar de colesterol, cree que habría que contar también esto: "A lo mejor el paciente lo visualizaría mucho mejor si le decimos que además de evitar un infarto también va a mejorar su salud sexual".

"En decadencia muscular -en menopausia o en la tercera edad- disminuye la testosterona y nuestro deseo también"

Mapa corporal interactivo que muestra diferentes áreas del cuerpo y sus beneficios nutricionales.

Indicadores a tener en cuenta

¿Señales de que la falta de deseo puede venir del plato? La primera es el cansancio. "Cuando un paciente está con fatiga crónica, cansado, llega al final del día sin energía, nos está diciendo que tiene una carencia nutricional". "El macronutriente esencial para nuestra energía diaria es el carbohidrato", sostiene. Pasta, arroz, patata, tubérculos o legumbres no son villanos si se eligen bien.

El problema son los ultraprocesados y el azúcar. "Son carbohidratos engañosos: dan una subida muy grande de azúcar, un pico y después una bajada". Ella lo llama "montaña rusa", la cual "produce mucha fatiga y mucho cansancio porque es un estrés metabólico importante". Mejor elegir carbohidratos integrales, legumbres y tubérculos como la batata [su perfil nutricional es similar al de un alimento "integral" gracias a su riqueza en micronutrientes, vitaminas y su menor impacto en el azúcar en sangre frente a la patata común].

La otra víctima de la cultura de la dieta son las grasas. "Las grasas buenas son los ladrillos de las hormonas. Si no consumo grasa, generalmente no voy a producir hormonas", destaca. Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescado azul, huevo o semillas entran aquí con honores. "Muchas personas viven con baja libido porque no están bien alimentadas. Las dietas restrictivas son uno de los enemigos de la libido", sentencia.

Micronutrientes clave

Entre los micronutrientes clave están el zinc, la vitamina D, las vitaminas del grupo B y el magnesio. El zinc, dice, es "el micronutriente rey" para la producción de testosterona. ¿Ostras? Sí, pero no hace falta hipotecarse. "No tenemos por qué irnos a alimentos elitistas, exclusivos o caros. El mejillón es una buena fuente también".

"Muchas personas viven con baja libido porque no están bien alimentadas. Las dietas restrictivas son uno de los enemigos de la libido"

La vitamina D también importa. "En España tenemos un déficit no de luz solar, sino de exposición solar", afirma. Además, si eliminamos grasas, complicamos su absorción. "La vitamina D necesita grasa. Hay que consumirla en una comida principal con grasa", avisa.

Zurita agrupa los alimentos que favorecen la respuesta del organismo en cuatro bloques: los que dan energía, los que ayudan a producir hormonas, los que aportan minerales y vitaminas ("la chispa"), y los vasodilatadores y antioxidantes. En este último grupo manda el color rojo. "La naturaleza nos habla con la forma -como la del plátano, la ostra, el mejillón...- y los colores de los alimentos", dice.

Alimentar el placer

Para empezar a cuidarse desde el placer, la especialista propone tres cambios: "Uno, equilibrar los platos con el 'método plato', que la mitad del plato sea vegetal; un cuarto, proteína, y el otro cuarto, carbohidrato de calidad. Dos, que tengan mucho color. Y tres, hidratación".

"No podemos esperar una respuesta inmediata en el deseo sexual por comer un solo alimento a plato. Debe ser una alimentación continuada"

Imagen que ilustra el método plato para una alimentación equilibrada.

Advierte Zurita que tampoco se puede esperar que con una buena cena afrodisiaca ya esté todo arreglado. "Una alimentación para mejorar la libido no significa que con un alimento o un plato que comamos ya vayamos a tener una respuesta inmediata". Hay que mantenerlo en el tiempo y, a veces, incluso, echar mano de la suplementación. Como una de las embajadoras en España de LELO, la reconocida marca sueca de juguetería y bienestar sexual, Zurita propone 'aliados' como el Wellbeing Powder de LELO: "una concentración de más de 85 alimentos liofilizados". O sea, "un plus".

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La clave está en comer suficiente, descansar, moverse, hidratarse, cuidar la microbiota y dejar de hablar del placer como si fuera un extra. "Nuestra sexualidad es salud", concluye.