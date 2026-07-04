Cuatro alimentos que podrían cambiar tu salud y que deberías incluir en la dieta según los expertos

Mantener una buena salud no depende de un único alimento milagroso, pero la evidencia científica sí señala algunos que destacan por sus efectos positivos en el organismo. Incluir estos productos en una dieta moderada puede no solo ser más beneficioso para el sistema digestivo, también ayudará a una mejor calidad de vida, acompañada de buenos hábitos.

Avena, el “limpiador” del colesterol

La avena contiene fibra soluble (betaglucanos) que ayuda a reducir el colesterol LDL y mejorar la salud del corazón. Su consumo habitual también aumenta la saciedad y puede ayudar en el control del peso.

Así lo ha confirmado la endocrina Isabel Campos del Portillo, en su artículo "Beneficios de la avena y los ‘superalimentos’: qué hay de cierto" para el Hospital Quirón Salud. En él no solo incide en sus beneficiosas propiedades, que aportan vitaminas y previenen el extreñimiento, también "ayuda a controlar la glucosa, dado que es una fuente de hidratos de carbono de absorción lenta, y el colesterol, y estimula la glándula tiroidea y la actividad del páncreas".

Avena cocinada con agua o leche, la base del porridge, una receta a la que luego le podrás añadir cacao, crema de cacahuete, frutos secos picados, dátiles.... / Archivo

Pescado azul, un alimento clave para el cerebro

El salmón, la sardina o la caballa son ricos en omega-3, ácidos grasos esenciales asociados con menor riesgo cardiovascular y mejor función cerebral. Estos tipos de grasas son los encargados de metabolizar el organismo y así lo ha confirmado la Fundación Española del Corazón en su artículo "Pescado azul, ¿por qué beneficia a tu corazón?

El pescado azul es una de las fuentes de omega 3 / Imagen de Monika en Pixabay

"Las grasas disminuyen el nivel de colesterol LDL, el conocido popularente como colesterol “malo”, al tiempo que incrementan los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”. Lo que a su vez tiene un efecto crucial en nuestra salud cardiovascular, porque logra reducir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares", señalan.

Frutos rojos, pequeños pero potentes

Fresas, arándanos y frambuesas destacan por sus antioxidantes, que ayudan a reducir el daño celular y están relacionados con la salud del sistema inmunológico y cognitivo.

Fresas / UPV

Los expertos de la Universidad de Harvard aseguran que los frutos rojos son excelentes para la salud gracias a su alta concentración de antioxidantes y flavonoides, afirmando que "estarían especialmente indicados para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo".

Legumbres: la proteína "inteligente"

Lentejas, garbanzos y alubias aportan proteína vegetal, fibra y minerales, y su consumo frecuente se asocia con menor riesgo de diabetes tipo 2 y mejor control de la glucosa.

Así lo confirma la doctora Laura Tuneu, jefa de la unidad de Endocrinología del Hospital Universitari Sagrat Cor, en un artículo para el Hospital Quirón Salud donde incide que "las legumbres son una fuente excepcional de nutrientes esenciales para la salud. En nuestra dieta debería estar incluida regularmente al menos 3-4 veces por semana, ya que son una opción económica y eficaz tanto para mantener un buen estado nutricional y como en la prevención de enfermedades metabólicas".

Puesto de legumbres, alimento rico en fibra y proteínas, en un mercado de Madrid. / David Castro

Fuente: La Nueva España