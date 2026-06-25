Los expertos coinciden: "Cubrir el carrito con una muselina es peligroso para un bebé; la temperatura bajo la tela puede aumentar rápidamente"

Llega el verano y con él las olas de calor. La médica asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra" advierte que "los golpes de calor no son una simple molestia del verano; son una urgencia médica que puede tener consecuencias graves, especialmente en bebés, niños pequeños, personas mayores y adolescentes que realizan actividad física en las horas de más calor".

Con los bebés, cometemos un error frecuente: cubrir los carritos con una muselina para que no les de el sol. "La temperatura bajo la tela puede aumentar rápidamente y resultar peligrosa para un bebé", alerta la divulgadora científica, que aprovecha las redes sociales para hacer una serie de recomendaciones.

Estas son: "No cubras el carrito con una muselina. No dejes nunca a un niño solo dentro de un coche, ni siquiera unos minutos. Ofrece agua con frecuencia. Si toma lactancia materna, ofrécele el pecho más a menudo. Utiliza gorros y busca siempre la sombra. Evita el deporte y la actividad física intensa durante las horas centrales del día. Permanece atento a síntomas como decaimiento, mareo, dolor de cabeza, somnolencia o irritabilidad".

"Todos los años vemos ingresos e incluso fallecimientos que podrían haberse evitado con información y prevención. Porque cuando hablamos de salud infantil, la prevención siempre será nuestra mejor herramienta", remarca.

Carencias nutricionales

Hay otro problema que preocupa y mucho a los pediatras: las carencias nutricionales que sufren muchos niños por las dietas que sus padres ven en internet. Según un informe de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), las consultas de atención infantil en España registran un "repunte sostenido de menores con carencias de nutrientes debido a la adopción de dietas restrictivas", como el ayuno o la exclusión del gluten, "copiadas de internet por sus familias", ha señalado el grupo sanitario en un comunicado.

La doctora Carolina Sanz, coordinadora médica del Servicio de Pediatría del centro hospitalario, ha explicado que "la retirada de nutrientes esenciales sin un diagnóstico de intolerancia o enfermedad celíaca interrumpe el aporte calórico y de micronutrientes esenciales que el organismo infantil necesita para su correcto desarrollo físico y cerebral".

"Un cuerpo adulto puede tolerar o compensar ciertos desequilibrios temporales, pero someter a un niño en etapa de crecimiento a restricciones severas o modas alimentarias caseras puede acarrear problemas graves como anemia, déficits de calcio o alteraciones del crecimiento", ha detallado la especialista.