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La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas"

Asegura que lo que prometen muchos de estos productos no tiene evidencia científica

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: &quot;Pueden provocar reacciones cutáneas&quot;

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas" / Freepik

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Benito Domínguez

Cada vez es más común ver parches adelgazantes de reducido precio en las principales plataformas de venta online. Pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido alertar sobre estos productos, señalando que lo que prometen muchos de ellos no tiene evidencia científica y que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud: "Pueden provocar reacciones cutáneas".

La OCU trasladó esta información a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, señalando que estos productos "prometen adelgazar sin esfuerzo, quemar grasa, controlar el apetito o incluso imitar el efecto de medicamentos como Ozempic o Wegovy, pero en realidad pueden provocar reacciones cutáneas".

Otro aspecto destacado son los ingredientes de estos parches, extractos vegetales habituales en cosmética, pero cuyo consumo no está vinculado a la pérdida de peso. "Cualquier percepción de mejora podría deberse al efecto placebo", comentan.

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Publicidad engañosa

Asimismo, destacan la publicidad engañosa de algunos de estos productos con nombres que recuerdan al Ozempic para que los consumidores piensen que pueden ser igual de efectivos cuando la realidad es bien distinta.

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