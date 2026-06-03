Olor de pies: seis consejos de podólogos para evitarlo

El mal olor de pies, conocido científicamente como bromhidrosis, es un problema habitual que afecta a numerosas personas. Aunque no suele representar un riesgo importante para la salud, sí puede resultar incómodo en el día a día y generar situaciones embarazosas.

Desde el Centro Podológico Goitia explican que existen distintas medidas que pueden ayudar a prevenir este problema y mantener los pies en mejores condiciones. La higiene, el cuidado de las uñas, el tipo de calzado o los materiales de los calcetines forman parte de las recomendaciones que pueden contribuir a reducir los malos olores.

La higiene diaria, el primer paso para combatir el problema

Uno de los consejos fundamentales pasa por lavar los pies todos los días. El Centro Podológico Goitia recomienda utilizar agua tibia y jabón antibacterial para eliminar las bacterias asociadas al mal olor.

Tan importante como el lavado es el secado posterior. La humedad favorece el crecimiento bacteriano, por lo que conviene prestar especial atención a las zonas entre los dedos.

Los especialistas también recuerdan la importancia de mantener las uñas limpias y cortas. Las uñas largas pueden acumular suciedad y bacterias, por lo que cortarlas regularmente y limpiar la zona ayuda a mejorar la higiene general del pie.

Remedios y productos que pueden ayudar a reducir los olores

Entre las medidas recomendadas figura el uso de bicarbonato de sodio. Sumergir los pies en una solución de agua tibia con bicarbonato durante entre 15 y 20 minutos puede ayudar a neutralizar los olores y reducir la presencia de bacterias.

El Centro Podológico Goitia señala que este procedimiento puede repetirse dos o tres veces por semana para obtener mejores resultados.

Otra opción es utilizar ácido bórico en el interior del calzado. Sus propiedades antibacterianas y antifúngicas pueden contribuir a mantener los zapatos libres de microorganismos relacionados con el mal olor.

Además, existen desodorantes específicos para pies formulados con ingredientes antibacterianos y neutralizadores de olores.

El calzado y los calcetines también influyen

Los especialistas destacan que el tipo de calzado utilizado tiene una influencia directa sobre la aparición de malos olores.

Por ello, recomiendan elegir zapatos fabricados con materiales transpirables, como el cuero o la malla, que facilitan la ventilación. También aconsejan no utilizar el mismo par todos los días y alternar varios modelos para permitir que cada uno se airee adecuadamente.

Los calcetines también desempeñan un papel importante. Los fabricados con materiales naturales, como el algodón o la lana, favorecen una mejor absorción del sudor y permiten una mayor ventilación.

Por el contrario, los tejidos sintéticos tienden a retener la humedad, una circunstancia que puede favorecer la aparición de malos olores. Por ello, se recomienda cambiar los calcetines diariamente y hacerlo más de una vez al día en caso de sudoración abundante.

En el Centro Podológico Goitia recuerdan que estas medidas pueden ayudar a mantener los pies más frescos y reducir los malos olores. Si el problema persiste, aconsejan acudir a consulta para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados.