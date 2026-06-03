9 hábitos cotidianos que pueden perjudicar la salud de los ojos

Un examen anual de la vista no solo permite comprobar si la visión ha cambiado. También es una herramienta clave para detectar enfermedades como el glaucoma, las cataratas o la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE), trastornos que pueden causar daños irreversibles antes incluso de que aparezcan síntomas evidentes.

Así lo explica AARP en un artículo en el que recoge las advertencias de varios especialistas sobre algunos hábitos cotidianos que pueden afectar a la salud ocular. Más allá de las revisiones periódicas, los expertos señalan que determinadas conductas diarias pueden incrementar el riesgo de desarrollar problemas visuales o agravar afecciones ya existentes.

Fumar y abusar de las pantallas

Entre los hábitos señalados figura el tabaquismo. Según recoge AARP, diversas investigaciones han asociado fumar con un mayor riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. La Dra. Ashley Brissette explica que el humo del tabaco puede reducir la eficacia de los antioxidantes y disminuir el oxígeno que llega a los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los ojos.

El artículo también destaca el impacto del uso continuado de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. La Asociación Estadounidense de Optometría indica que dos horas seguidas frente a una pantalla pueden provocar fatiga ocular digital. Los especialistas recuerdan que, al mirar pantallas, la frecuencia de parpadeo disminuye, lo que favorece la aparición de síntomas de ojo seco.

Como medida para reducir este efecto, se recomienda aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, apartar la vista durante 20 segundos y mirar un objeto situado a unos 20 pies de distancia.

Otro hábito que los expertos consideran importante evitar es prescindir de las gafas de sol. La exposición a los rayos ultravioleta puede afectar a diferentes estructuras del ojo y, con el tiempo, contribuir al desarrollo de cataratas, degeneración macular relacionada con la edad u otros problemas. Por ello, recomiendan utilizar gafas con protección ultravioleta durante todo el año.

Lentillas, maquillaje y otros hábitos frecuentes

Dormir con las lentes de contacto puestas es otra práctica que los especialistas desaconsejan. Según explica la Dra. Brissette, esta costumbre aumenta el riesgo de infecciones oculares que pueden dejar cicatrices permanentes en la córnea y afectar a la visión.

También llaman la atención sobre el hábito de frotarse los ojos con frecuencia o demasiada fuerza. Aunque hacerlo ocasionalmente no suele representar un problema, los expertos indican que puede contribuir a dañar la córnea y se ha relacionado con determinadas enfermedades poco frecuentes.

AARP recoge además los riesgos asociados a dormir sin retirarse el maquillaje ocular. Diversas investigaciones han relacionado el maquillaje de ojos con inflamación, alteraciones de la película lagrimal y un mayor riesgo de desarrollar o empeorar el síndrome del ojo seco. Mantener el maquillaje durante la noche también puede favorecer infecciones y la aparición de orzuelos.

El consumo excesivo de alcohol figura igualmente entre las conductas señaladas. Los especialistas explican que niveles muy elevados de alcohol o un abuso mantenido pueden afectar al nervio óptico y a los centros de la visión. Además, distintas investigaciones han vinculado el consumo crónico con un mayor riesgo de varias enfermedades oculares.

La alimentación y las vacunas también cuentan

Los expertos recuerdan que la alimentación desempeña un papel relevante en la salud visual. Los estudios AREDS y AREDS2 analizaron el efecto de determinados suplementos nutricionales sobre la degeneración macular relacionada con la edad y las cataratas. Los investigadores observaron que la fórmula utilizada ayudó a reducir el riesgo de progresión de la degeneración macular relacionada con la edad en algunos pacientes.

Por ello, la Dra. Brissette recomienda seguir una dieta mediterránea rica en nutrientes como vitaminas A, C y E, luteína, zeaxantina y ácidos grasos omega, reservando los suplementos para los casos en que hayan sido recomendados por un especialista.

Finalmente, AARP destaca la importancia de mantener al día determinadas vacunas. La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda, entre otras, las vacunas frente a la culebrilla y el sarampión, enfermedades que pueden provocar complicaciones visuales graves. En el caso del sarampión, los expertos recuerdan que puede afectar a la córnea y causar ceguera, aunque esta situación es poco frecuente gracias a la amplia cobertura vacunal.