7 falsas creencias sobre alimentación, que desmonta el Ministerio de Sanidad

Muchas de las recomendaciones sobre alimentación que se repiten de generación en generación siguen estando presentes en el día a día. Sin embargo, algunas de ellas no se corresponden con lo que indican las evidencias disponibles. El Ministerio de Sanidad ha recopilado varios de estos mitos relacionados con la nutrición y los hábitos saludables para aclarar algunas de las dudas más frecuentes.

Entre las creencias más extendidas figura la idea de que la fruta debe consumirse fuera de las comidas. Tal y como apuntan en el Ministerio, las calorías y las vitaminas que aporta una pieza de fruta son las mismas independientemente del momento en que se tome o de si se consume sola o acompañada de otros alimentos. No obstante, señala que tomar fruta entre horas puede ayudar a sustituir otros productos de mayor contenido calórico y contribuir a llegar con menos hambre a la siguiente comida.

Otro de los mensajes habituales es que resulta preferible beber agua fuera de las comidas. El Ministerio de Sanidad indica que se recomienda consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día y que puede beberse tanto durante las comidas como fuera de ellas. Además, recuerda que el agua no aporta calorías, aunque sí puede generar sensación de saciedad.

Huevos, suplementos y ejercicio físico

El huevo es otro de los alimentos que, según Sanidad, ha sido objeto de creencias erróneas durante años. Aunque la yema contiene colesterol, el organismo recuerda que se trata de un alimento que también aporta proteínas, vitaminas y minerales, y considera adecuado su consumo en todas las edades dentro de una alimentación variada.

Respecto a los suplementos dietéticos y vitamínicos, el Ministerio señala que no son necesarios cuando se sigue una alimentación sana, variada y equilibrada, salvo en situaciones concretas, como el embarazo o determinadas patologías, siempre bajo prescripción facultativa. También recuerda que estos productos no deben sustituir una dieta equilibrada.

Otra idea frecuente es pensar que la práctica de actividad física permite comer y beber cualquier cosa sin consecuencias. Sanidad destaca la importancia del ejercicio para la salud, pero advierte de que una alimentación poco saludable tiene efectos que difícilmente pueden compensarse únicamente mediante la práctica deportiva. Como ejemplo, señala que una pieza de fruta aporta vitaminas y fibra frente al contenido de grasas no saludables y azúcares refinados presente en la bollería industrial.

Grasas y alimentos congelados

Las grasas de origen vegetal suelen asociarse automáticamente con opciones más saludables. El Ministerio explica que, de forma general, las grasas vegetales contienen una mayor proporción de ácidos grasos insaturados, mientras que las grasas animales presentan una mayor proporción de grasas saturadas. Sin embargo, también recuerda que existen excepciones, como las grasas de coco, palma y palmiste, que son de origen vegetal y contienen grasas saturadas.

Además, señala que las grasas animales suelen ir acompañadas de vitaminas liposolubles importantes para el organismo. En cuanto al aporte energético, indica que las grasas tienen el mismo contenido calórico independientemente de que su origen sea vegetal o animal.

Por último, Sanidad aborda otra creencia muy extendida: que los alimentos congelados son menos nutritivos que los frescos. El organismo afirma que el proceso de congelación no altera las cualidades de los alimentos y que carnes y pescados congelados mantienen las mismas propiedades que sus equivalentes frescos.

En el caso de las verduras congeladas, añade que la proporción de vitaminas después del cocinado es similar a la de las verduras frescas una vez preparadas. Por ello, concluye que no existe ninguna razón para descartar los alimentos congelados, que pueden ser una forma de disponer de productos saludables de manera habitual.