La enuresis: una condición que afecta a la vida emocional de los niños sin que ellos o sus familias lo sepan

Que un niño moje la cama sigue estando estigmatizado, y cuando se da el caso, se suele añadir la coletilla de que en algún momento, por arte de magia, dejará de suceder, que es algo natural que el tiempo borrará. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el tiempo no es suficiente y, pasados los cinco o los diez años, el niño sigue sufriendo esta condición?

Se llama enuresis y afecta a la vida de los menores en más facetas de las que parece a priori. No solo el estigma y la vergüenza acompaña a los niños que la sufren, sino que también puede influir en su futuro, influyendo en la formación de su personalidad al condicionar su vida social, causarle ansiedad y miedos añadidos.

Al dar por hecho que es un problema que se va con los años, muchas familias y pediatras que no prestan la atención que deberían, y es por eso que la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha realizado un estudio para concienciar a la sociedad sobre la importancia de tratar correctamente esta condición. Menos de la mitad de los encuestados conocía la existencia de la enuresis, y ni siquiera el 25% conocía el término médico, y "solo el 16,6% y el 9,6% recordaban que el/la pediatra o el/la enfermero/a, respectivamente, se hubieran referido en algún momento a la misma”, según arrojan los resultados de la investigación, indicando el desconocimiento entorno a esta causa.

Impacto emocional y acompañamiento: factores clave

Al condicionar la vida social de los menores que la sufren, la enuresis es una condición que puede afectar a su vida adulta y adolescencia en todas sus facetas. A la hora de hacer viajes con amigos, apuntarse a campamentos o simplemente quedarse a dormir en casa de un amigo, muchos niños y, sobre todo, preadolescentes, se ven limitados por la certeza del mal rato que pasarán si sus compañeros descubren un factor que suele estar reservado a la intimidad de la casa.

Desde la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) hablan de la importancia de romper el silencio y el estigma a la hora de facilitar la vida de los niños y adolescentes afectados, además de advertir un "infradiagnóstico" por parte del personal sanitario, al que piden también mayor concienciación.

Los expertos recomiendan a las familias informarse, romper el silencio y contar con ayuda psicológica tanto para los menores afectados como para los propios acompañantes como apoyo para saber cómo tratar la situación.

La Semergen, Sepeap y Ferring, farmacéutica impulsora del estudio de esta condición, piden mayor sensibilización entorno a esta condición y el fin de un estigma que condiciona a diario a niños y niñas.