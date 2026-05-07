El cardiólogo José Abellán alerta: el hábito en el baño que "casi duplica" tu riesgo de hipertensión

Usar colutorio a diario parece un gesto inofensivo, e incluso saludable. Sin embargo, el cardiólogo José Abellán ha lanzado una advertencia sobre un tipo concreto de enjuagues bucales: los colutorios antibacterianos, especialmente aquellos que contienen clorhexidina.

En un vídeo publicado en redes sociales, Abellán utiliza una imagen muy gráfica para explicar su postura. Aparece en un cuarto de baño con un colutorio en la mano y el rótulo: "A tus 30, tu cardiólogo te enseñará la mejor forma de usar los colutorios orales". Después se acerca al inodoro, vacía el contenido del bote y lo limpia con una escobilla.

El mensaje que acompaña a la escena es directo: "Nunca recomiendo el uso habitual de colutorios". Según explica el cardiólogo, su advertencia no se dirige contra el cepillado ni contra la higiene oral, sino contra el uso frecuente de enjuagues antibacterianos, que podrían afectar a la microbiota oral y a la producción de óxido nítrico, una molécula importante en la regulación de la presión arterial.

La advertencia de Abellán: el posible vínculo con la hipertensión

En el texto de la publicación, el cardiólogo sostiene que existe una relación "bien documentada" entre el uso habitual de colutorios orales antibacterianos y el riesgo de hipertensión. Según Abellán, quienes los usan de forma frecuente aumentarían su riesgo un 85% en comparación con quienes no los utilizan.

Además, señala que el efecto puede aparecer de forma rápida, "en minutos, en menos de una hora", y que sería más intenso con los colutorios que contienen clorhexidina.

El cardiólogo basa su explicación en la relación entre la microbiota oral y la producción de óxido nítrico, una vía que participa en la regulación de la presión arterial.

Qué tiene que ver la boca con la presión arterial

La explicación que ofrece Abellán parte de una función poco conocida de algunas bacterias de la boca. Según señala, los colutorios antibacterianos atacan a bacterias orales con capacidad para convertir los nitratos en nitritos.

Este proceso es importante porque está relacionado con la producción de óxido nítrico en el organismo. El óxido nítrico actúa como vasodilatador: ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y contribuye a regular la presión arterial.

Si se altera esa vía, el organismo podría disponer de menos óxido nítrico, lo que tendría efectos sobre la tensión. Dicho de forma sencilla: el problema no sería tener una boca limpia, sino eliminar de forma repetida bacterias que también cumplen funciones útiles para el cuerpo.

La clorhexidina, en el centro del debate

El foco principal está en los colutorios con clorhexidina, un antiséptico utilizado habitualmente en determinados tratamientos odontológicos.

Abellán no extiende su advertencia a todos los productos de higiene oral. En su publicación aclara que, hasta donde él sabe, este riesgo no se ha detectado con la pasta dentífrica convencional ni con colutorios no antibacterianos.

También sostiene que la recuperación de la microbiota tras suspender el colutorio se asocia con la normalización de la presión arterial.

El matiz de Alejandro Dias: no es lo mismo uso puntual que uso diario

El post de Abellán recibió el comentario del ortodoncista Alejandro Dias, que introduce un matiz clínico relevante. Según señala, la evidencia disponible asocia el uso habitual y prolongado de colutorios antibacterianos, especialmente con clorhexidina, con cambios "modestos y transitorios" en la presión arterial, derivados de la alteración de la microbiota oral implicada en la vía nitrato-nitrito-óxido nítrico.

Dias recuerda que, en la práctica odontológica, estos colutorios no se indican como uso diario crónico, sino de forma puntual y terapéutica. Según explica, se utilizan principalmente en el tratamiento periodontal durante periodos cortos, de 7 a 14 días como máximo.

En ese contexto, añade, no existe evidencia de un impacto clínico relevante ni "brutal" sobre la hipertensión. Los estudios, según su comentario, describen aumentos pequeños, de aproximadamente 2–3 mmHg, reversibles tras la suspensión y no extrapolables a un riesgo cardiovascular sostenido.

Lo que no debe confundirse: higiene oral no es abusar del colutorio

El propio Abellán insiste en un punto importante: lavarse los dientes y mantener una buena salud bucal es positivo para el corazón. De hecho, recuerda que una buena higiene oral puede reducir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, como un infarto, o infecciones graves del corazón, como la endocarditis.

El debate, por tanto, no está en si hay que cuidar la boca, sino en si conviene usar de forma habitual determinados enjuagues antibacterianos sin indicación profesional.

Dias también subraya que una buena salud periodontal ayuda a reducir la inflamación sistémica y el riesgo cardiovascular. Además, precisa que estos hallazgos no se extienden a colutorios sin clorhexidina ni a enjuagues no antibacterianos.