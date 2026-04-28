Poner una hoja de laurel debajo de la almohada: la solución que cada vez hace más gente (y con razón)

Desde hace milenios, el laurel (Laurus nobilis) ha ocupado un lugar privilegiado tanto en el recetario gastronómico como en el botiquín de medicina natural. Esta planta perenne, nativa de la región mediterránea, se distingue por sus hojas brillantes y un aroma inconfundible. Aunque existen diversas variedades, todas comparten un denominador común: una extraordinaria densidad de propiedades saludables.

El laurel es famoso por facilitar los procesos digestivos. Sus compuestos volátiles estimulan las secreciones gástricas, lo que ayuda a reducir la hinchazón, prevenir flatulencias y mejorar la asimilación de alimentos. Asimismo, actúa como un bálsamo para el sistema intestinal, aliviando inflamaciones relacionadas con condiciones como el colon irritable.

Más allá del estómago, destaca su capacidad antioxidante. Gracias a su contenido en flavonoides, protege a las células del estrés oxidativo y los radicales libres, factores clave en el envejecimiento prematuro y el desarrollo de patologías crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares.

En el ámbito de la salud respiratoria, esta planta ha demostrado ser un remedio eficaz contra la tos y la bronquitis. Sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias ayudan a despejar los pulmones y mitigar la congestión.

Además, su acción analgésica lo convierte en un recurso tradicional para combatir dolores musculares y articulares. En diversas culturas, se ha empleado con éxito para aliviar los síntomas de la artritis y la rigidez corporal.

Hojas de Laurel / Archivo

El laurel también es un tesoro para la dermocosmética. Sus ácidos grasos y vitaminas contribuyen a:

Piel: Prevenir el envejecimiento prematuro.

Cabello: Fortalecer el cuero cabelludo, evitar la caída y calmar el picor o la sequedad.

Para aprovechar al máximo sus virtudes, puedes integrarlo de las siguientes maneras:

Uso culinario: Ideal para aromatizar guisos, sopas y salsas.

Infusiones: Una decocción de sus hojas en agua hirviendo es perfecta para aliviar resfriados.

Aceite esencial: Aplicado mediante masajes, ayuda a reducir la inflamación localizada en músculos y articulaciones.

Truco ambiental: Colocar hojas de laurel bajo la almohada durante el día (y retirarlas al dormir) es una práctica tradicional para purificar el entorno de descanso.

Advertencia importante

A pesar de sus beneficios, el laurel puede interactuar con ciertos fármacos y su uso no se recomienda durante el embarazo. Es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo como tratamiento terapéutico.