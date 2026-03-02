Encuentran astillas de madera en el queso rallado: retiran varios lotes de tres marcas de consumo habitual

"Alerta por posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado". Esta es la advertencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tras tener conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

Los cuerpos extraños son astillas de madera. Todos los productos afectados tienen fecha de caducidad del 5 de junio de 2026, su lote es 2426026 y se conservan refrigerados.

En concreto, los productos donde se han encontrado astillas de madera son: Queso rallado gouda de la marca Alteza, con un peso del envase de 200 gramos

Queso rallado gouda de la marca Albéniz, con un peso del paquete de 1 kilo

Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, con un peso del envase de 200 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Retirada del comercio

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.