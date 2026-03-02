Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran astillas de madera en el queso rallado: retiran varios lotes de tres marcas de consumo habitual

La distribución inicial ha sido en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra

Quesos de España

Quesos de España / Organización Interprofesional Láctea (InLac)

A. O. / V. M. / LNE

"Alerta por posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado". Esta es la advertencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tras tener conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extraños en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

Los cuerpos extraños son astillas de madera. Todos los productos afectados tienen fecha de caducidad del 5 de junio de 2026, su lote es 2426026 y se conservan refrigerados.

En concreto, los productos donde se han encontrado astillas de madera son:

  • Queso rallado gouda de la marca Alteza, con un peso del envase de 200 gramos
  • Queso rallado gouda de la marca Albéniz, con un peso del paquete de 1 kilo
  • Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, con un peso del envase de 200 gramos. 

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Retirada del comercio

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

