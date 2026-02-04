El servicio de geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora lidera la atención a los mayores: “No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor”

El Dr. Guzmán Tamame, especialista en Geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora, explica cómo la tecnología, la valoración integral y el trabajo multidisciplinar están mejorando la calidad de vida de los mayores en una de las provincias más envejecidas de España.

Con más del 32% de su población por encima de los 65 años, Zamora encabeza la lista de provincias más envejecidas de España, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este contexto, el Hospital Recoletas Salud Zamora se ha convertido en un referente en atención geriátrica avanzada gracias a un servicio especializado que ofrece una atención integral y personalizada a los mayores.

Por qué la geriatría es esencial en una sociedad que envejece

La geriatría es fundamental porque aborda de manera integral la salud de las personas mayores, un grupo cada vez más numeroso en nuestra sociedad. Su importancia radica en que no se centra únicamente en tratar enfermedades, sino en prevenir la dependencia, mantener la autonomía y mejorar la calidad de vida durante el proceso de envejecimiento.

A diferencia de otras ramas de la medicina, la geriatría estudia cómo los distintos problemas de salud interactúan entre sí en la vida de una persona mayor.

La geriatría no solo mejora la atención clínica, sino que contribuye a un envejecimiento activo, saludable y digno, ayudando a las personas mayores a conservar su independencia y bienestar el mayor tiempo posible.

Este enfoque global permite detectar de forma temprana la fragilidad, adaptar los tratamientos a las condiciones físicas y mentales del paciente y evitar hospitalizaciones o deterioros innecesarios.

El doctor Guzmán Tamame González, especialista en Geriatría y Medicina Familiar y Comunitaria y máster en Gerontología, lidera este área con una visión clara: cuidar a las personas mayores con calidad, calidez y tecnología.

“Nuestro objetivo es ayudarles a vivir más años con buena salud”

Zamora es una de las provincias con mayor envejecimiento poblacional. ¿Qué papel desempeña el Servicio de Geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora en la mejora de la atención y la calidad de vida de los mayores?

La Geriatría es la rama de la Medicina dedicada a la atención global de las personas mayores, tanto en los aspectos preventivos, clínicos y terapéuticos de las enfermedades orgánicas y mentales, como en la gestión de los grandes síndromes geriátricos, una de las formas más habituales en que se manifiestan las patologías a edades avanzadas. También aborda la intervención precoz sobre la fragilidad, con el fin de prevenir la discapacidad y la dependencia, factores clave para mantener la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

Por todo ello, el Servicio de Geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora nace con un propósito claro: cuidar a nuestros mayores y ayudarles a que puedan vivir más años con buena salud.

No solo se trata de vivir más, sino de vivir mejor, con más salud y autonomía durante una vida cada vez más larga Dr. Guzmán Tamame González

Desde Recoletas Salud trabajamos cada día cerca de ellos, para atenderles y cuidarles de la mejor manera posible: con profesionalidad, herramientas avanzadas y, sobre todo, con cariño.

Un equipo que trabaja de forma global y coordinada

¿Cómo se organiza el equipo de Geriatría y qué valores guían su forma de atender y acompañar a los pacientes mayores?

Somos un equipo muy coordinado y multidisciplinar que atiende a la persona mayor de manera global, garantizando una atención integral que cubre todas sus necesidades de salud. Además, contamos con el apoyo permanente de los profesionales de otras especialidades del Hospital Recoletas Salud Zamora, lo que nos permite ofrecer tratamientos personalizados y un seguimiento completo.

La pretensión de la especialidad es atender a la persona mayor en todas sus necesidades de salud

La valoración geriátrica integral, el punto de partida

¿En qué consiste la valoración geriátrica integral y cómo ayuda a prevenir la dependencia o mejorar la autonomía de los mayores?

La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es la herramienta primordial de la Geriatría. Se trata de un proceso de diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que permite conocer en profundidad las capacidades y los problemas médicos, funcionales y psicosociales de cada persona mayor.

El objetivo de este procedimiento es establecer un plan de tratamiento y seguimiento a largo plazo, adaptado a las necesidades de cada paciente y a la evolución de su estado de salud.

La VGI es el método idóneo para prevenir la dependencia, mejorar la autonomía y diseñar un plan de cuidados individualizado en cada etapa de la enfermedad.

Además, constituye una herramienta clave de coordinación que favorece la colaboración y las sinergias con otras especialidades médicas, garantizando una atención integral y continuada para cada paciente.

La tecnología y la inteligencia artificial, grandes aliadas

¿Qué avances o herramientas tecnológicas se están utilizando en el área de Geriatría para ofrecer una atención más personalizada y segura?

Se utilizan las herramientas tecnológicas habituales de las especialidades médicas, con la ayuda de un novedoso sistema de Inteligencia Artificial (IA).

Actualmente, la Geriatría es una de las áreas con mayor potencial para beneficiarse de la IA como avance tecnológico. Y no puede ser de otra manera, si tenemos en cuenta que el envejecimiento de la población exige avanzar hacia una atención más accesible, personalizada y de calidad.

En el Hospital Recoletas Salud Zamora utilizamos la IA como una herramienta útil y novedosa que nos permite optimizar recursos, mejorar los procesos y, sobre todo, elevar la calidad de vida de las personas mayores.

Inteligencia artificial al servicio del paciente

El Hospital Recoletas Salud Zamora forma parte de la estrategia de innovación del grupo Recoletas Salud, que ha apostado por la incorporación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la práctica clínica para mejorar la calidad asistencial. En el ámbito de la Geriatría, estas herramientas permiten registrar y organizar automáticamente la información generada durante la consulta, facilitando la elaboración de informes clínicos más completos y precisos, y reduciendo de forma significativa las tareas administrativas que recaen sobre el profesional sanitario.

Esta tecnología tiene un impacto directo en la atención al paciente mayor, ya que libera tiempo para la escucha, la observación y el acompañamiento, aspectos clave en una especialidad centrada en la persona. La inteligencia artificial no sustituye al criterio médico, sino que lo refuerza, contribuyendo a una atención más personalizada, segura y comprensible, especialmente valiosa en pacientes que requieren explicaciones claras, seguimiento continuado y un entorno de confianza. El resultado es una consulta más humana, eficiente y centrada en mejorar la calidad de vida durante el proceso de envejecimiento.

Hábitos para un envejecimiento saludable

Desde su experiencia, ¿qué tres hábitos considera fundamentales para envejecer con salud y mantener una buena calidad de vida?

Los pilares para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida son muy claros: suprimir los hábitos tóxicos, mantener una nutrición adecuada y realizar ejercicio físico de forma regular.

El humor, la actividad física y la alimentación son claves para una buena salud en la vejez

También recomiendo vacunarse, estimular la mente e interactuar socialmente, siempre con una buena dosis de sentido del humor.

Atención con calidad y calidez

¿Cuáles han sido los principales logros del Servicio de Geriatría desde su creación y qué objetivos se marcan para los próximos años?

El principal logro es haber consolidado un servicio que atiende y cuida a las personas mayores de forma integral, con calidad y calidez humana. De cara al futuro, queremos seguir creciendo, ampliando programas como la prevención de caídas, el deterioro cognitivo y la fragilidad, y reforzando la coordinación con otras especialidades y unidades de rehabilitación.

Un referente sanitario en Castilla y León

El Hospital Recoletas Salud Zamora forma parte del grupo sanitario Recoletas Salud, uno de los principales referentes de la sanidad privada en Castilla y León. Situado en la calle Pinar, número 7, ofrece atención médica integral con urgencias operativas las 24 horas y un amplio abanico de especialidades que incluyen cardiología, oncología, geriatría, medicina interna o rehabilitación. Su compromiso se centra en combinar tecnología avanzada y trato humano, con servicios diseñados para garantizar el bienestar y la seguridad del paciente en cada etapa de su proceso asistencial.

El Servicio de Geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora atiende a personas mayores que desean mantener su autonomía, a quienes han empezado a notar cambios físicos o cognitivos, y también a aquellas familias que buscan una orientación especializada ante situaciones de fragilidad, caídas o enfermedades crónicas. La unidad trabaja desde una visión integral de la persona, combinando seguimiento médico, prevención y acompañamiento, con el objetivo de evitar deterioros innecesarios, reducir la dependencia y favorecer un envejecimiento activo y seguro. Acudir al servicio de geriatría es una forma de anticiparse, de cuidar la salud con tiempo y de vivir esta etapa con mayor tranquilidad y confianza.