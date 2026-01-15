Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ojo con las anchoas: lote en mal estado que provoca urticaria, vómitos y dolores de cabeza

La presencia de histamina es la causante de la alarma sanitaria

Las anchoas del Golfo de Bizkaia son cada vez más pequeñas

Las anchoas del Golfo de Bizkaia son cada vez más pequeñas / Agencias

A. O. / LNE

¿Te gusan las anchoas? Si las consumes en conserva, echa un ojo a tu despensa porque hay un lote procedente de Italia afectado que puede ocasionar problemas para la salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti con fecha de caducidad para julio de 2026.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Ya se ha ordenado la retirada de estos productos, pero en el caso de tenerlos en el domicilio, la AESAN pide a la población que no los consuma, aunque estén en fecha.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la histamina?

La histamina es una molécula esencial que actúa como neurotransmisor y mediador en el cuerpo, fundamental en la respuesta inmune (alergias, defensas), digestión (producción de ácido) y mantenimiento de la vigilia, liberándose ante estímulos como alérgenos o infecciones, causando síntomas como inflamación y picor, aunque su exceso puede provocar intolerancia si no se metaboliza bien.  

