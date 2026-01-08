Las ventajas de dormir bien por la noche (aunque no es fácil conseguirlo)

Buena parte de la población española sufre problemas relacionados con el descanso. El insomnio es el más común, afectando a entre el 25% y el 35% de los adultos. Se trata de una de las afectaciones a la salud que más afecta a la calidad de vida. En otras ocasiones hemos hablado sobre cómo combatirlo, hoy abordamos las ventajas de dormir bien.

Durante las horas de sueño se reparan las funciones físicas y psicológicas esenciales. Es un momento para restaurar la energía agotada durante el día. Un buen descanso durante la infancia y la adolescencia sirve para fortalecer el aprendizaje y afina la memoria, evitando así un envejecimiento prematuro.

Dormir bien mejora la eficacia y el rendimiento en nuestras actividades del día a día. También se segrega una mayor cantidad de serotonina, la hormona de la felicidad, que consigue que estemos más alegres durante toda la jornada.

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un mal descanso? Acumular rachas de horas de sueño insuficientes o de mala calidad está relacionado con la ansiedad, la depresión, un sistema inmunológico más débil y enfermedades cardiovasculares.

Ahora... ¿cuántas horas de sueño necesitamos? Esto varía con la edad: los bebés de menos de un año duermen durante buena parte del día; durante la infancia, lo recomendable es dormir 10 o más horas; y a partir de los 18 años, entre 7 u 8 horas al día.