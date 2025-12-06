Madrid mantiene su apuesta por el modelo público privado en sanidad a pesar de la crisis del Hospital de Torrejón

La revelación el pasado miércoles de unos audios en los que Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud, grupo que gestiona el hospital público de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con objeto de mejorar los resultados de la compañía ha sacudido la política regional y nacional. En el asunto ha entrado incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este jueves planteaba la cuestión como una enmienda a la totalidad del modelo de gestión público privada de la sanidad aplicado no solo en la Comunidad de Madrid. "No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro", aseguraba en Plasencia, en el arranque de la campaña electoral extremeña.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se plantea, sin embargo, un cambio de modelo. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cuenta con 34 hospitales de los que cuatro son gestionados por grupos privados, el de Torrejón, por Ribera Salud, y el Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles, y el Hospital General de Villalba, estos tres por el Grupo Quirón, que además gestiona, a través de un convenio especial, la Fundación Jiménez Díaz. Lo ocurrido ahora, se mantiene, no cuestiona el funcionamiento de todo el sistema y se aferran a las cifras para defender este argumento, pese a lo que se escucha en los audios, trasladan, las listas de espera en Torrejón están en la media, cuando no por debajo de otros hospitales.

El escándalo, no obstante, es un foco de erosión para el Ejecutivo regional y en Sol se es consciente. Ayuso trataba ayer de enviar un mensaje de firmeza. Tras dos días de silencio sobre la cuestión, aprovechaba su discurso en el acto de homenaje a la Constitución de la Comunidad de Madrid para enunciar que cualquier mala práctica "será erradicada con contundencia". "Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario", añadía.

La presidenta madrileña no había aludido al tema hasta ahora. La crisis ha cogido, además, a la consejera del ramo, Fátima Matute, en un viaje a Chicago, donde ha sido nombrada Miembro Honorario de la Sociedad de Radiología de Norteamérica, primera mujer española en conseguirlo.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en esperar a los resultados de las actuaciones para recabar información puestas en marcha antes de tomar decisiones. El mismo miércoles, aseguran desde la Consejería de Sanidad, "un grupo multidisciplinar" de técnicos se personó en el hospital para verificar que la atención se prestaba de manera adecuada. De los resultados de esa primera inspección, abundan, se sigue que no se han recibido quejas, que la plantilla del hospital ha crecido, concretamente un 2,8%, y que los datos de lista de espera son "inmejorables".

Después de haber intentado comparar los audios del CEO de Ribera publicados por El País con los del caso Koldo bajo el argumento de que Gallart "no ha sido elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid", como hizo el jueves la consejera de Economía, Rocío Albert, o de tratar de imponer la visión de que el caso es "una cortina de humo" para tapar la huelga de médicos planteada contra la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Ejecutivo regional se centra ahora el mensaje en la pretendida firmeza y los datos de gestión.

En ese sentido, la Consejería de Sanidad dio ayer las cifras de lista de espera del centro hospitalario de Torrejón. En el caso de las consultas son de 32 días frente 60 de la media de hospitales de su categoría; en operaciones, de 48 frente a 42, y en pruebas diagnósticas, de tres días frente a 57. Además, se da relevancia al índice de satisfacción de 8,5 obtenido por este hospital en la última encuesta entre pacientes del Sermas.

En relación con otra de las cuestiones surgidas, la de las instrucciones dadas para reutilizar material de un solo uso, en concreto catéteres, Sanidad afirma que, tras reunirse con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología Hemodinámica y Esterilización, revisar los registros de la central de esterilización, verificar el material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica e inspeccionar los residuos y zonas de almacenamiento, técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria han concluido que "no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso".

Fuentes de la Consejería añaden un comentario que apunta al despido de cuatro responsables que lo denunciaron en canales de la compañía: "Rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid".

Además del modelo de gestión público privada, el Gobierno madrileño también defiende el sistema de libre elección del paciente y que, en el caso de los hospitales de gestión indirecta, supone ingresos adicionales por atención a personas que no sean del área asistencial que tienen asignada.

"El sistema de libre elección a quien beneficia es a los ciudadanos, a los usuarios de la sanidad pública madrileña, que eligen el tipo de atención y eligen el centro hospitalario donde libremente desean ser atendidos. Yo le puedo asegurar que la Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales, sea cual sea el tipo de gestión que tengan, para una atención excelente de todos los ciudadanos en todos y cada uno de los hospitales", terciaba el pasado miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno el mismo día en que se conocieron los audios.