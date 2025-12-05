¿Problemas de sueño? Estos 5 hábitos te ayudarán a dormir como un bebé

El problema del sueño más común en España es el insomnio. Según cálculos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), aproximadamente entre el 25% y el 35% de los adultos sufren de insomnio temporal (que dura menos de siete días), mientras que entre el 10% y el 15%, lo que equivale a unos cuatro millones de ciudadanos españoles, experimentan insomnio crónico.

Este problema de salud afecta a la calidad de vida. El rendimiento diario y las tareas cotidianas se ven perjudicadas por el insomnio, que puede provocar déficits cognitivos y de memoria, problemas de ansiedad y depresión, hipertensión, diabetes u obesidad.

Una de las claves para evitar el insomnio es tener una buena higiene del sueño, que podrás conseguir si sigues estas pautas recomendadas por los expertos.

¿Cómo combatir el insomnio?

Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse. Es importante acostumbrar al cuerpo a un ritmo constante. De otra forma, aparecerán problemas de conciliación del sueño. Realizar ejercicio de forma habitual. Para llegar a la cama con la necesidad de descansar es necesario haber sometido a nuestro cuerpo a ciertas exigencias físicas. La actividad necesita reposo, y este reposo se traduce en un mejor descanso. Evitar las pantallas. Los expertos recomiendan suprimir el uso de teléfonos móviles y televisores dos horas antes de la hora de acostarnos. La luz de los dispositivos mantiene activo nuestro cerebro, cuando lo que necesitamos es que este vaya entrando en modo stand by de forma progresiva. No consumir demasiados líquidos. Levantarse a mitad de la noche para ir al baño puede romper la dinámica de sueño. Por eso, aunque es muy importante mantenerse hidratado durante todo el día, se desaconseja beber demasiado antes de acostarse. No tomar más café de la cuenta. El café y el té son productos saludables con muchos beneficios para nuestro cuerpo, pero se recomienda evitar su consumo más allá de la hora de la comida para llegar al final del día sin sustancias estimulantes en el organismo que nos dificulten conciliar el sueño.

Existen muchos otros consejos para conciliar el sueño, como la meditación, evitar las siestas demasiado largas y las cenas copiosas o atenuar las luces de casa, pero con estas recomendaciones conseguirás combatir el insomnio y mejorar tu calidad de vida.