La manera más eficaz de limpiar y esterilizar tu copa menstrual

Ni compresas ni tampones. Son muchas mujeres las mujeres que afrontan su menstruación con la copa menstrual. Sus ventajas son muchas y entre los inconvenientes hay quienes aluden a la limpieza del artilugio como principal punto en contra. Lo que está claro es que después de vaciarla, debes de limpiarla en profundidad, algo que a algunas mujeres les incomoda. Si aún así quieres probarla -o ya la estás usando- lo primero que debes de saber es que enjuagarla con agua no basta. Al menos, en la teoría.

Ni que decir tiene que si tu copa tiene manchas, no puedes pasar por alto una limpieza más a fondo. En este caso, lo mejor que puedes hacer es dejarla a remojo a temperatura ambiente durante varias horas. Puedes hacerlo durante la noche y así al día siguiente la tendrás lista. Una de las recomendaciones es meterla en un frasco con vinagre de alcohol y agua: una parte de vinagre por dos de agua, esa es la proporción. Al día siguiente, bastará con que la vuelvas a usar cuando esté totalmente seca. La limpieza habrá sido de lo más profunda.

Si no tienes a mano un limpiador específico para tu copa menstrual y no te queda otra que arreglarte con agua, utilízala muy caliente. Al principio puede ser fría para enjuagar la sangre pero después, a falta de jabón, debe de estar cuando más ardiendo, mejor.

No a los limpiadores íntimos

Hay quienes utilizan un jabón íntimo para lavar su copa menstrual. Es un error porque su composición puede dejar residuos en la copa que acabarán en la vagina. Esto es motivo a menudo de infecciones.

Comprueba siempre que los orificios de la copa no estén obstruidos con sangre.

Copa versus tampón

El uso máximo continuado es de 12 horas. No obstante, esto dependerá de factores como la intensidad o el volumen de la menstruación. Ahí radica precisamente la principal diferencia con los tampones, que tienen una duración máxima de ocho horas, pero que, además, tiene otros riesgos para la salud, como el Síndrome del Shock Tóxico.

Se trata de una infección, potencialmente mortal, causada por la bacteria estafilococo, aunque los tampones no son el único factor de riesgo.

Los principales síntomas son: