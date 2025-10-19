Patatas de jamón “tóxicas y peligrosas”: el "descubrimiento" que se ha hecho viral sobre un producto muy popular
"Mucho ojo con esto, huir de todo lo que tenga esto"
A. O.
Ver una serie, una película, un partido de fútbol, reunión con amigos… cualquier momento es bueno para sacar unas patatas y picar algo. Una de las favoritas por todos, las de jamón. Algo que, según un usuario en TikTok, podría ser “tóxico”.
Recientemente, se ha viralizado un vídeo del usuario @alimentostoxicos, donde desvela algo que muy poca gente sabía. Resulta que un producto muy popular vendido en todo tipo de supermercados esconde algo peligroso para la salud. Unas patatas fritas de bolsa con sabor a jamón serrano están ahora en el punto de mira, porque, según ha asegurado el internauta, están llenas de "alimentos tóxicos".
"Mucho ojo con esto", empieza diciendo. Tras leer todos los ingredientes de la bolsa, señala: "Tiene tres potenciadores de sabor y son altamente tóxicos y muy peligrosos".
El primero es el glutamato monosódico e-621, "que es un aditivo que activa los receptores neuronales que enviar al cerebro la sensación de querer seguir comiendo más cantidad de dicho producto. Es potencialmente excitotóxico y neurotóxico, de manera que es capaz de sobreexcitar las neuronas del cerebro haciendo que sufran alteraciones y se destruyan con más rapidez". En este sentido, afirma que hay que "huir de todo lo que tenga este e-621".
"No contentos con esto, te meten también guanilato disódico e-627, que hace exactamente lo mismo que el anterior. Provoca que quieras seguir comiendo", confirma.
