El orden de la ducha perfecta: puede que te estés lavando mal y no lo sepas

Rápida, ni fría ni caliente -es decir, templada, aunque este concepto es relativo- y lo que más te llamará la atención: sin esponja. Así es la ducha perfecta según los dermatólogos. Vayamos por partes.

Con rápida nos referimos a unos 5 minutos; con templada, a unos 32 grados; y la alternativa a la esponja no es otra que la propia mano. Si el agua está más caliente que nuestra piel (a 36 grados de temperatura), esta puede arrastrar la barrera de protección de nuestra piel.

Pero hay más, ya que el orden en el que te duchas es muy importante y no debe de ser arbitrario. Y lo es tanto que hay carteles en los hospitales donde te recomienda qué lavarte primero y qué después. Debes empezar siempre por la cabeza, para continuar por tronco, brazos y axilas. Después, frota la espalda para continuar por piernas y pies. Lo último serán los genitales y la zona anal para que no arrastres ninguna bacteria de esa zona a otras partes del cuerpo. Es algo que tenemos muy interiorizado a la hora de lavar a un bebé pero que se olvida cuando nos hacemos adultos.

Un cartel con el orden de la ducha que aparece en algunos hospitales de España. / Cedida

Además, la ducha debe de ser diaria y aunque hay estudios que recomiendan hacerlo mejor por la mañana para activar tu cuerpo, hay también quien opta por hacerlo por la noche para descansar mejor, al igual que se hace con los bebés. La mejor ducha es la que mejor te venga a ti.

La temperatura y duración perfectas

Aunque una larga y caliente ducha es lo que más apetece en ocasiones, sobre todo, si tienes tiempo, no es lo más recomendable para la piel. Pudiera parecer que no se necesitan muchas indicaciones sobre cómo ducharse, pero lo cierto es que los expertos tienen una serie de pautas para tener una ducha perfecta.

La primera recomendación es ducharse una vez a día, no más salvo que sea necesario. Sobre si es mejor ducharse por la mañana o por la noche, depende de nuestra actividad en cada tramo del día. El tiempo aconsejable para estar en la ducha es de cinco minutos, aunque esta razón solo obedece al ahorro de recursos. En un minuto se gastan en la ducha aproximadamente 20 litros, con lo que cuanto más tiempo inviertas más agua estarás desperdiciando.