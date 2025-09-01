Lo que estás haciendo al comer sandía que podría cargarse tu sistema microbiótico

¿Lavas la sandía antes de cortarla? Podrías estar cometiendo un error que arruine tu verano. No lo decimos nosotros, lo cuenta la doctora de Digestivo y Microbiota Chahri (@fortaleza_digestiva) en relación a una fruta que es la estrella del verano junto al melón. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que si no lavas bien la sandía por fuera antes de cortarla puede convertirse en un foco de bacterias. Algunas tan peligrosas como la salmonelosis, el e-coli o la listeria.

🌟La sandía es la fruta estrella del verano. Pero lo que muchas personas no saben es que, si no se lava bien por fuera antes de cortarla, puede convertirse en un foco de bacterias peligrosas como Salmonella, E. coli o Listeria, que pueden acumularse en la piel de la sandía. Al cortar con el cuchillo, estas pueden quedar pegadas a él y arrastrarlas hacia la carne de la sandía contaminando la fruta.

Síntomas

Si ingieres algunas de estas bacterias, puede no pasarte nada... pero también puedes sufrir diarrea, dolor abdominar o incluso infecciones más serias, sobre todo, en los niños o personas mayores.

Para evitarlo, desde @fortaleza_digestiva te dan estos consejos:

✅ Lava la cáscara de la sandía bajo el grifo con agua potable.

✅ Si puedes, utiliza un cepillo limpio para frotar suavemente la superficie.

✅ Sécala con papel de cocina desechable.

✅ Lávate bien las manos y el cuchillo antes de cortar.

✅ Guarda la sandía cortada en la nevera y consúmela pronto.