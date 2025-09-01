Lo que estás haciendo al comer sandía que podría cargarse tu sistema microbiótico
¿Lavas la sandía antes de cortarla? El error que puede arruinar tu verano
¿Lavas la sandía antes de cortarla? Podrías estar cometiendo un error que arruine tu verano. No lo decimos nosotros, lo cuenta la doctora de Digestivo y Microbiota Chahri (@fortaleza_digestiva) en relación a una fruta que es la estrella del verano junto al melón. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que si no lavas bien la sandía por fuera antes de cortarla puede convertirse en un foco de bacterias. Algunas tan peligrosas como la salmonelosis, el e-coli o la listeria.
🌟La sandía es la fruta estrella del verano. Pero lo que muchas personas no saben es que, si no se lava bien por fuera antes de cortarla, puede convertirse en un foco de bacterias peligrosas como Salmonella, E. coli o Listeria, que pueden acumularse en la piel de la sandía. Al cortar con el cuchillo, estas pueden quedar pegadas a él y arrastrarlas hacia la carne de la sandía contaminando la fruta.
Síntomas
Si ingieres algunas de estas bacterias, puede no pasarte nada... pero también puedes sufrir diarrea, dolor abdominar o incluso infecciones más serias, sobre todo, en los niños o personas mayores.
Para evitarlo, desde @fortaleza_digestiva te dan estos consejos:
✅ Lava la cáscara de la sandía bajo el grifo con agua potable.
✅ Si puedes, utiliza un cepillo limpio para frotar suavemente la superficie.
✅ Sécala con papel de cocina desechable.
✅ Lávate bien las manos y el cuchillo antes de cortar.
✅ Guarda la sandía cortada en la nevera y consúmela pronto.
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- DIRECTO | Zamora CF - Celta de Vigo B: sigue el debut rojiblanco con nosotros
- Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí