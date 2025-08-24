Finasterida: atención a sus posibles efectos en la salud mental

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de que la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado nuevos efectos adversos asociados a la finasterida y la dutasterida, inhibidores de la testosterona 5-alfa-reductasa que se usan en tratamientos prostáticos y contra la alopecia androgénica. Entre esos riesgos se incluyen alteraciones en el ánimo e ideación suicida.

La finasterida es un medicamento ampliamente utilizado para tratar la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y la alopecia androgenética. Este principio activo se comercializa con nombres populares como Proscar, Propecia o Litace.

¿Cómo funcionan estos medicamentos?

Desde la OCU detallan que la finasterida y la dutasterida "actúan inhibiendo la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, hormona clave en este tipo de trastornos prostáticos o la calvicie masculina".

Los medicamentos para tratamientos prostáticos que contienen alguno de estos principios activos, ya sea de forma aislada o combinado con tamsulosina, que es otro principio activo que ayuda a relajar la musculatura de la próstata, son, aparte de los medicamentos genéricos:

Avidart (dutasterida 0,5 mg)

Proscar o Litace (finasterida de 5 mg).

Duodart, Duplotrip, Ilmago, Bidutam, Duprost, Dutamsin y Neomyx (combinan dutasterida 0,5 mg y tamsulosina).

Biturol (combina finasterida 5 mg y tamsulosina).

Para el tratamiento contra las fases iniciales de pérdida del cabello, en varones de 18 a 41 años, está autorizada la finasterida de 1 mg, la encontramos comercializada como medicamento genérico y también con los nombres comerciales de: Propecia, Alocare y Maxpil. También existe Alocare en loción para aplicar directamente al cuero cabelludo.

Efectos secundarios

Sin embargo, recientemente se han confirmado preocupantes efectos secundarios relacionados con la salud mental. Tras una exhaustiva revisión solicitada por la Agencia Francesa de Medicamentos, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha establecido que la finasterida, especialmente en la dosis de 1 mg (que es la usada contra la alopecia androgénica), puede provocar efectos como ideación suicida y cambios en el estado de ánimo.

Algunos de estos efectos adversos relacionados con la salud mental, como la depresión, pérdida de libido o disfunción sexual, son considerados poco frecuentes (entre 0,1% y 1%), pero otros, en concreto la ideación suicida, sigue siendo de frecuencia desconocida debido a la falta de datos concluyentes.

En vista del riesgo la EMA ha decidido implementar medidas:

En el uso de la finasterida 1 mg , una tarjeta informativa al paciente. Se incluirá en todos los envases de finasterida comprimidos de 1 mg una advertencia especial indicando la importancia de suspender el tratamiento y consultar al médico si aparecen alteraciones emocionales o problemas sexuales.

al paciente. Se incluirá en todos los envases de finasterida comprimidos de 1 mg una advertencia especial indicando la importancia de suspender el tratamiento y consultar al médico si aparecen alteraciones emocionales o problemas sexuales. Advertencias en dutasterida . Aunque no se ha confirmado, por medida de precaución, también se incorporará en el prospecto una advertencia sobre posibles pensamientos suicidas como efecto adverso.

. Aunque no se ha confirmado, por medida de precaución, también se incorporará en el prospecto una advertencia sobre posibles pensamientos suicidas como efecto adverso. No se han encontrado evidencias de que la finasterida en loción genere ideación suicida, por lo que no se aplicará ninguna medida.

Solo bajo control médico

"Si estás utilizando o planeas utilizar finasterida, asegúrate de hacerlo siempre bajo estricto control médico, manteniéndote atento a cualquier cambio en tu salud mental o sexual, y consultando inmediatamente en caso de síntomas preocupantes", aseveran desde la OCU, que también recomienda notificar los efectos secuandarios para garantizar la seguridad de los medicamentos.