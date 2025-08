Los productos de limpieza que equivalen a fumar 20 cigarrillos

La limpieza cotidiana de tu casa puede ser un problema. No por la limpieza en sí, por supuesto, sino por los productos que utilizas. Algunos tienen tal concentración de productos químicos que "puede dañar tus pulmones tanto como fumar 20 cigarrillos". Así lo explican en un estudio independiente publicado por la American Journal of Respiratory and Critial Care Medicine recogida en el perfil Plis Plas a Cocinar.

En esta misma publicación aluden a los principales ingredientes peligrosos que puedes encontrar en los productos de limpieza. Son estos:

1. Hipoclorito de sodio (lejía/cloro)

2. Amoníaco: Irrita severamente las vías respiratorias. En lugares cerrados, destruye lentamente los pulmones. Mezclado con cloro, genera gases mortales.

3. Compuestos Orgánicos Volátiles. Presentes en sprays, ambientadores, ceras y disolventes. Algunos son cancerígenos pulmonares reconocidos. También causan asma, inflamación y predisposición al cáncer.

4. Dioxano. Subproducto tóxico oculto en detergentes con sulfatos. Posible cancerígeno ¡y no aparece en la etiqueta!

5. Ftalatos (en fragancias artificiales). Alteran tus hormonas. Asociados con asma severo y daño celular crónico pulmonar.

6. Quats (amonios cuaternarios). Se usan como “antibacteriales”. Producen inflamación pulmonar y lesiones celulares. Afectan especialmente a mujeres y niños.

7. Formaldehído. Conservantes y desinfectantes. Potencialmente cancerígeno, según la OMS. Provoca irritación ocular, de garganta y pulmones .

Según explican en "Plis Plas", muchos de estos químicos "están en tu estropajo, tu spray favorito o ese olor a limpio que te encanta".

Alternativas

La alternativa para librarte en la medida de lo posible de componentes químicos sin descuidar la limpieza exhaustiva de tu hogar son los limpiadores naturales. Por ejemplo, el vinagre blanco, el bicarbonato, el limón o los aceites esenciales, estos últimos, si quieres dar un buen olor a tu casa. El motivo principal es que hay que evitar los sprays y productos con fragancia porque no son nada recomendados para tu salud, sobre todo, si tienes problemas pulmonares o respiratorios.