Ejercicio y embarazo

Hace quince años que entrené a mi primera embarazada, era como nadar a contracorriente, los ginecólogos y matronas recetaban descanso, y los educadores físico deportivos buscábamos hacernos un hueco dentro de esta bonita etapa.

Al principio basaba el entrenamiento en ejercicios de movilidad articular controlados, activación del transverso abdominal y los oblicuos, pero siempre cautelosos con los ejercicios. Además, empezamos a introducir al gran desconocido del cuerpo: el suelo pélvico, uno de los grandes protagonistas del entrenamiento con embarazadas.

Durante las sesiones, dedicaba horas a explicar en qué consistía esta musculatura tan desconocida de la zona pélvica y a la vez clave en nuestro funcionamiento diario. Nuestras entrenadas tenían un buen cacao (lo siguen teniendo) había una mezcla de ideas: periné, elevador del ano, uretra… vamos, un caos en toda regla que les llevaba a contraer los glúteos para cortar la orina. Algo estimado lector, totalmente erróneo.

Conseguir nuestra parcela de trabajo no ha sido una tarea fácil, hemos tenido que demostrar que sabíamos de lo que hablamos. Debemos realizar una buena planificación de entrenamiento atendiendo a los periodos de la gestación, diseñar en función de los objetivos específicos que traen consigo los cambios biomecánicos que se producen en la mujer durante las semanas de embarazo, conocer los fármacos más utilizados, las pruebas médicas a las que se someten a las gestantes por trimestres, los tipos de partos, los instrumentales, los síntomas de dolor más frecuentes, etc. Toda información es poca para poder dar un buen servicio.

Pero es que no sólo somos sus entrenadores, aparte somos los mejores acompañantes de esta etapa. Estamos con las embarazadas entre dos y tres días por semana. Ningún ginecólogo o matrona pasa tanto tiempo con las futuras mamás. Por esta razón, nuestra función va más allá de pautar ejercicios y prepararlas físicamente para el parto, somos los primeros que detectamos si hay calambres musculares, dolor en la sínfisis púbica, retención de líquidos, problemas circulatorios… y tenemos la responsabilidad de derivar a nuestros compañeros sanitarios cuando encontramos estos síntomas, ahora bien, también queremos que los sanitarios conozcan nuestro trabajo y nos deriven embarazadas para entrenar, porque a día de hoy, la evidencia científica está de nuestro lado: la mejor píldora es un buen entrenamiento.

A continuación, voy hablar más a fondo de cuándo pueden empezar a entrenar, que ejercicios están contraindicados y que cosas debemos tener en cuenta si queremos hacer ejercicio con seguridad.

Estoy embarazada, ¿cuándo empiezo?

Desde que recibimos la noticia de estar embarazadas, debemos empezar a cuidarnos. La nutrición, la cosmética que utilizamos, las horas de descanso o el estrés son claves para llevar un buen embarazo. En nuestra mano está llevar una dieta equilibrada, si es necesario, añadir complementos nutricionales o pasear al sol para recibir Vitamina D, pero, sobre todo, realizar ejercicio físico, y no, no me sirve pasear treinta minutos por la ciudad. Hablo de ejercicio de intensidad, que suba las pulsaciones, mande un estímulo al músculo, ponga a prueba nuestra fuerza resistencia.

El primer trimestre de gestación tiene una predominancia parasimpática, por qué sucede esto, porque para el cuerpo de la mujer, implantar un embrión en el útero es un trabajo muy costoso, de esta forma, nuestro sistema nervioso se programa en un estado más vagal para poner “la carne en el asador” y llevar los recursos a la zona uterina. Este estado vagotónico hace que la futura mamá se encuentre más cansada, con sensación de somnolencia que le resta energía. Por esta razón, en algunos casos, esperamos a la semana doce de gestación para empezar a entrenar. Si por el contrario, no has tenido síntomas de este tipo, no hay sangrados y eres una persona activa, puedes continuar entrenando, eso sí, con adaptaciones atendiendo a tu nueva situación.

Una mujer embarazada hace ejercicio con una fitball. / Cedida

¿Qué ejercicios no debería hacer?

El ejercicio de impacto tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, nos ayuda en la reconstrucción ósea, algo clave para las personas con osteoporosis, pero me temo que para las embarazadas no es el mejor recurso. El impacto debemos eliminarlo, los ejercicios de impacto van a generar una carga sobre nuestra musculatura del suelo pélvico, lo cual puede desencadenar patologías y disfunciones como la incontinencia urinaria.

Tampoco aconsejamos los ejercicios y posturas que generen hiperpresión en la cavidad abdomino pélvica, por ejemplo, entrenar con ambas piernas en alto. El aumento de la presión repentino puede generar empuje hacia la línea alba, lo cuál puede resultar en una diástasis de rectos.

Obviamente, no podemos hacer ejercicios tumbados boca acabo (prono), creo que esto no hace falta explicarlo.

Deportes o actividad física que entrañen un riesgo, ¡ahora nos cuidamos por dos! Asi que la escalada, el boxeo, el barranquismo… no van a ser las mejores opciones.

Ejercicio a temperaturas elevadas, como el Brikam Yoga a cuarenta grados, puesto que nos llevan a deshidratación a través de mecanismos de sudoración.

Lo realmente importante es entrenar con cabeza, dejarnos asesorar por un profesional y disfrutar esta etapa descubriendo métodos y ejercicios que normalmente no practicas. Darte la oportunidad de conocer mejor tu cuerpo, y, ante todo, mimarlo.

Feliz embarazo.

Elvira Ruiz Escudero

Educadora físico deportiva especialista en entrenamiento durante el embarazo y posparto

Colegiada 60.500