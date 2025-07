Lo estás haciendo mal: no, beber agua fresca no sacia más sed

Terminar con sed y calor de una actividad física o, simplemente, por el paso del día, lleva a cambiar tu reino por un vaso de agua fría. Sin embargo, estás equivocado porque no, el agua fría no calma más la sed que una "del tiempo". Tampoco refresca más. Lo que calma es tu sensación de sed pero no la sed real.

Según aguafría.es, el agua fría es absorbida de forma inmediata por nuestro tubo digestivo y va a la piel para refrigerarnos. Por lo tanto, "no recuperamos el líquido perdido, ya que el agua se destina a regular la temperatura de nuestro cuerpo". Por este motivo, el agua en su estado natural nos permite la recuperación de líquidos y, por lo tanto, saciar nuestra sed.

La sensación de saciar la sed con agua fría es más rápida debido a la absorción acelerada, pero la hidratación no es mayor, ni mucho menos. Podría decirse que es similar e incluso peor -el agua fría- si lo haces con el estómago vacío tras hacer ejercicio, porque aumenta el metabolismo. Es decir, engordarás más si es que te preocupa coger peso.

Las migrañas o la sensibilidad dental es otra de las desventajas de beber agua fría, por mucho que te apetezca hacerlo. En cualquier caso, que nadie ni nada te quite el gusto de beber un vaso de agua fresca en un día de calor.