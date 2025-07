El calcetín "mágico" con el que nunca jamás te olerán los pies

¿Te huelen los pies? El calor no solo no ayuda sino que aumenta la sudoración. El problema es que el sudor suele ir acompañado de un mal olor. Los pies son los que más sufren, ya que empiezan a emitir un terrible hedor cuando están encerrados en los zapatos. Ni que decir tiene que este problema es muy preocupante y embarazoso para quienes lo padecen y piensan que no hay salida.

La Royal Thai Airforce ha desarrollado unos calcetines recubiertos con nanopartículas de óxido de zinc (ZnO-NP) que combaten el mal olor de los pies y la infección bacteriana que lo causa, según han presentado en el 29° Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV).

Los calcetines fueron probados en un entorno de la vida real por investigadores del Hospital Siriraj de la Universidad Mahidol, en Tailandia y descubrieron que la eficacia antibacteriana del ZnO-NP, junto con su seguridad y compatibilidad con la piel humana, lo convierte en el compuesto perfecto para incorporar a los textiles, incluidos los calcetines, para evitar el olor desagradable de los pies.

El ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado se llevó a cabo con 148 cadetes en la Escuela de Calificación Naval de Tailandia. La bromodosis (el mal olor de pies) y la queratólisis (la infección bacteriana que lo causa) son un problema común en el personal militar, con lesiones en los pies.

La prueba del algodón

El estudio demostró que aquellos con calcetines recubiertos de ZnO-NP tenían significativamente menos mal olor en los pies. Esto se comparó con el grupo de calcetines sin recubrimiento que experimentaron un olor de pies más intenso con un mayor efecto negativo en su vida diaria. También encontraron que los participantes con calcetines sin revestimiento tenían más probabilidades de desarrollar queratólisis en comparación con aquellos con calcetines revestidos con ZnO-NP.

