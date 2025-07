Sabemos que el sexo no es lo más importante en la vida ni en una relación, pero la realidad es que es muy beneficioso. El 80% de las parejas experimenta discrepancias en el deseo sexual. Su falta puede generar frustración y puede llegar a ser una fuente de estrés. Actualmente, es la principal razón por la cual las personas acuden a terapia de pareja.

Se trata de una situación frecuente, ya que el 45,7% de las mujeres y el 24,9% de los hombres han sentido falta de deseo en algún momento de su vida. Hay múltiples factores que pueden causar la pérdida de deseo, entre las que destacan las emocionales como el estrés o la ansiedad; las médicas, como el momento del ciclo menstrual o los efectos secundarios de medicamentos; las contextuales, como las creencias sobre el sexo o el cansancio; y las sexuales.

"Pasar por momentos en los que el apetito sexual disminuye es totalmente normal, y no debe acarrear sentimientos de culpa, vergüenza o inseguridades, tanto si se tiene pareja como si no es así. La libido fluctúa según muchos factores a lo largo de nuestra existencia, y no hay un deseo sexual 'normal' o 'establecido'", explica Monica Branni, psicóloga y sexóloga de Platanomelón.

"Igual que algunas personas tienen más ganas de salir de fiesta o se duermen más rápido, en la esfera sexual pasa lo mismo" — Monica Branni, psicóloga y sexóloga de Platanomelón

El deseo sexual puede entrenarse, cuidando nuestros hábitos para mejorar el deseo espontáneo y trabajando el deseo reactivo mediante la erotización de situaciones cotidianas del día a día. El deseo espontáneo es el resultado de nuestros hábitos saludables (alimentación equilibrada, actividad física, sueño reparador, salud emocional), mientras que el deseo reactivo es resultado de los estímulos eróticos tanto internos como internos (pensamientos, fantasías, sueños eróticos, películas, canciones, etc).